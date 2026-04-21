Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet sem gyakran látni. Különös és ijesztő jelenet zavarta meg a Virginia Tech tavaszi egyetemi amerikaifutball-mérkőzésének felvezetését szombaton, amikor egy ejtőernyős balesetet szenvedett a stadion felett.

A beszámolók szerint az ejtőernyős ugró a mérkőzés előtt ereszkedett le a Lane Stadion fölé, ám a landolás nem a tervek szerint alakult: nagy sebességgel a stadion eredményjelzőjének csapódott, majd annak tetején rekedt.

Daruval kellett megmenteni a bajba jutott ejtőernyőst
Fotó: X

Mi történt az ejtőernyőssel?

A nézők által készített felvételeken jól látható, hogy a férfi a kijelző tetején, a „C” és „H” betűk között akadt fenn.

Miközben a magasban vesztegelt, az ejtőernyős egy hatalmas amerikai zászlót, valamint egy kisebb ejtőernyőt dobott le a lelátóra. A mentésére végül darut kellett bevetni, a helyszínre érkező elsősegélynyújtók mintegy 20 perc után érték el a bajba jutott embert.

A mentési művelet miatt a mérkőzés kezdése közel egy órát csúszott. Az egyetem később közleményben erősítette meg, hogy az ejtőernyőst biztonságosan lehozták, állapota stabil.

"Elsődleges szempontunk az ő jóléte"

 – hangsúlyozták, egyúttal köszönetet mondtak a mentésben részt vevő szakembereknek a gyors és összehangolt munkáért.

A találkozó különösen várt esemény volt, hiszen ez volt az első tavaszi meccs az új vezetőedző, James Franklin irányítása alatt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!