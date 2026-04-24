Végre kiderült. A Las Vegas Raiders a papírformának megfelelően döntött: az irányító Fernando Mendoza lett az első helyen kiválasztva a profi amerikaifutball-liga (NFL) draftján.

Fernando Mendoza kelt el elsőként a drafton
Fernando Mendoza kelt el elsőként

Az amatőr játékosbörzét idén Pittsburgh-ben rendezik, az első kör választásait rekordot jelentő 320 ezer néző szurkolta végig a helyszínen.

Az szinte biztos volt, hogy az előző szezon leggyengébb csapata, a  Las Vegas Raiders a 22 éves Mendozát viszi el, aki a legutóbbi egyetemi idényben bajnoki címre vezette az Indiana Hoosiers együttesét, és elnyerte a legjobb játékosának járó Heisman-díjat is.

A második helyen a passzsiettető David Baileyt választotta ki a New York Jets, míg a harmadikon az Arizona Cardinals meglepetésre a futó Jeremiyah Love-ot vitte el. Utóbbi poszton 2018 óta nem kelt el ilyen korán senki - írja az MTI.

A draft egyik nagy meglepetését a Los Angeles Rams okozta azzal, hogy a 13. helyen az irányító Ty Simpsont választotta annak ellenére, hogy a csapat tagja az előző szezon legjobbjának választott Matthew Stafford. Igaz, ő már 38 éves.

Az első kör utolsó választása a bajnok Seattle Seahawksé volt, ide a futó Jadarian Price került, ami logikus lépés, hiszen a Super Bowl legértékesebb játékosának választott, szintén futó Kenneth Walker a holtszezonban távozott az együttestől.

