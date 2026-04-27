A Denver Nuggets 112–96-ra kikapott a Minnesota Timberwolves csapatától az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában, és ezzel 3-1-es hátrányba került a négy győzelemig tartó párharcban. A mecs után a denveriek szerb világsztárja Nikola Jokics ráadásul megdöbbentő felismerésre jutott, mivel a legfontosabb ruhadarab, amire az öltözködéshez szüksége lett volna, eltűnt az öltözőből.

Ellopták Jokics alsóneműjét

A szerb klasszis a párharcban átlagban 25 pontot, 14,5 lepattanót és 7,8 gólpasszt jegyez, ugyanakkor mindössze 39 százalékkal dob mezőnyből, triplából pedig 5/27-tel áll. Emellett meccsenként átlagosan négy labdát is elad.

„Átlagos” – mondta el Jokics, amikor saját teljesítményéről kérdezték a találkozó után, majd egy furcsa eset részleteit is megosztotta a sajtó munkatársaival.

Valaki ellopta az alsónadrágomat

– árulta el Jokics, részben riadtan, részben pánikolva, részben bosszúsan. The Athletic újságírója, Jason Quick beszámolója szerint a háromszoros MVP dühbe gurult az eltűnt alsóneműje miatt. Quick információi szerint Jokics végül megtalálta az elveszett alsóját, míg az ESPN újságírója, Shams Charania az Inside the NBA műsorban további furcsa részleteket árult el az esetről.

– Kiderült, hogy a minnesotai helyzet téves riasztás volt, és Joker végül megtalálta az alsóneműjét az öltözőben a meccs után – mondta Charania. A következő meccset Denverben játsszák a felek, így Jokicsnak hazai pályán talán kevésbé kell tartania attól, hogy ádámkosztümben kelljen hazamennie.

A tegnapi játéknapon a Boston Celtics hazai pályán 128-96-ra győzte le a Philadelphia 76ers gárdáját. A Kelták 24 triplát süllyesztettek el, és az első meccshez hasonlóan kiütéses győzelemmel kerültek a továbbjutás kapujába, 3-1-re vezetnek. Jayson Tatum (30 pont, 7 lepattanó, 11 gólpassz, 5/10 tripla) volt a vezér, de Jaylen Brown (20 pont, 7 lepattanó) és Payton Pritchard (32 pont, 5 gólpassz, 6/12 tripla) is kitett magáért. A francia csodagyerek Victor Wembanyama visszatért a San Antonio Spursbe, és a texasiak centere brutális mértékben éreztette is a hatását: a 27 pont és a 12 lepattanó még hagyján, de védekezésben 4 labdaszerzés és 7 blokk (!) került a neve mellé, elképesztő falat jelentett hátul. A Blazersben Deni Avdija (26 pont, 7 lepattanó) és Jrue Holiday (20 pont, 6 lepattanó) igyekezett, de a második félidőben ők sem tudtak ellensúlyozni a San Antonio lehengerlő játékát, amely 3-1-re vezet a párharcban.