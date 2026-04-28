LeBron James vállalta a felelősséget a Los Angeles Lakers 115-96-os NBA-rájátszás vereségéért a Houston Rockets elleni nyugati főcsoport első fordulójának 4. meccsét követően, miután majdnem annyi labdavesztést (nyolc) gyűjtött össze, mint amennyi pontot (10) szerzett a kiütéses vereséggel végződött mérkőzésen. „Nyilvánvalóan velem kezdődött” – mondta James, miután a Rockets megszerezte első győzelmét a sorozatban, és 3-1-re módosította az állást a szerdai 5. meccs előtt, ami majd Los Angelesben lesz. „A labdavesztéseim elfogadhatatlanok voltak.”

LeBron James nem bír leállni

LeBron James most hibázott, de eddig parádésan játszott

A Los Angeles kilenc ponttal volt lemaradva a félidőben, de a Houston 34-18-ra legyőzte őket a harmadik negyedben is, James pedig négy labdavesztést is jegyzett az első félidőben, és háromból semmi volt a mezőnymutatója. A meccsen 9-ből 2-szer talált be (22,2%), és csak akkor érte el a kétszámjegyű pontszámot, amikor egy jelentéktelen zsákolással 8:36-tal a negyedik negyed vége előtt 24-re csökkent a Rockets előnye.

„Nem a védekezés volt a problémánk ma este” – mondta James. „A támadójátékunkkal volt a gond. A legnagyobb kihívásunk a labdakezelés és a hiányzók” – mondta JJ Redick, a Lakers edzője Reaves és Doncic hiányzásáról. Bármennyire is rosszul játszott a Lakers, még mindig egyetlen győzelemre vannak attól, hogy bejussonnak a második fordulóba, és potenciálisan megmérkőzhessenek a címvédő Oklahoma City Thunderrel, amely 3-0-ra vezeti a Phoenix Suns elleni sorozatát.