Napokkal a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) draftja előtt robbant a hír, miszerint a New England Patriots vezetőedzőjét, Mike Vrabelt és a The Athletic egykori riporternőjét, Dianna Russinit egy luxusszállodában kapták lencsevégre. A problémát az jelentette, hogy mindketten házasok, sőt gyerekeik is vannak, s ennél több nem is kellett az év egyik legnagyobb botrányához.

Mike Vrabel nagy sikereket ért el az NFL-ben

Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A riporternő felmondott, míg az NFL-edző terápiára jelentkezett

A New York Post képeinek kiszivárgása után Russini, aki évről-évre rengeteg bennfentes információt közölt a követőinek, rögtön távozott az Athletictől, míg Vrabel megtarthatta az állását, bár a csapatnak és a családjának is magyarázkodnia kellett. Az 50 éves szakember magánügynek nevezte a pletykákat, de aztán beismerte a történteket, és közölte, hogy nem lesz ott a draft harmadik napján, amikor a Patriots nyolc játékost is kiválaszthat.

Ahogy korábban is mondtam, megígértem a családomnak, ennek a szervezetnek és ennek a csapatnak, hogy a lehető legjobb önmagamat fogom nekik adni. Ennek érdekében elköteleztem magam, hogy a hétvégétől terápiára jelentkezzek

− idézte az ESPN Vrabelt, akinek megcsalási botrányáról azóta egy új fotót is posztoltak, amelyen csókolózik az ismert riporternővel.

Dianna Russini and married Mike Vrabel caught kissing at NYC bar in bombshell new photos — taken 6 years before scandal https://t.co/WIPOoGKAWF pic.twitter.com/4j1UpviNuy — New York Post (@nypost) April 23, 2026

„Mindig is szerettem volna példát mutatni az embereknek, és hiszem, hogy ezt kell tennem ahhoz, hogy a lehető legjobb férj, apa és edző legyek. Nem könnyű bevallanom ezt, de tudom, hogy jobb emberré tesz. Köszönöm a támogatást, amit mindenkitől kaptam, és ígérem, hogy erősebb leszek, mint valaha” − tette hozzá a tréner, aki tehát biztosan nem lesz ott a 2026-os NFL draft harmadik napján.

Szivárogtatott a hűtlen férj?

Állítólag a fentebbi fotó 2020-ban készült, amikor Vrabel a Titans főedzője volt, és reális esély mutatkozott arra, hogy Tom Brady őket válassza. Végül nem így lett, hiszen a legendás irányító a Tampa Bay Buccaneers ajánlatát fogadta el, s ez azért lehet különös, mert Russini akkoriban elsőként írta meg, hogy nem fog megtörténni az átigazolás.

„Ti együtt jártok Vrabellel?” − írta neki egy kommentelő.

Mike Vrabel játékosként 14 szezont húzott le az NFL-ben, az Ohio State egykori védőjét az 1997-es draft harmadik körében választotta ki a Pittsburgh Steelers. Itt négy évet töltött, majd a Patriots mezét húzhatta magára, amelyben Tom Brady oldalán három Super Bowlt is behúzott, pályafutását végül a Kansas Citynél zárta le.