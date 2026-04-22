Elkezdődött a rájátszás a tengerentúli profi jégkorong ligában, az NHL-ben. Az első körben a Los Angeles Kings ellenséges környezetre számított első két coloradói mérkőzésén a Ball Arenában, és nem is kellett a csapatnak csalódnia. A második mérkőzés második harmadában, amikor 16:48 perc volt hátra az addig gól nélküli találkozóból, Scott Wedgewood, az Avalanche kapusa szenzációs védést mutatott be Quinton Byfield, a Kings csatára ellen.

Az NHL rájátszása végre elkezdődött

Nagy a csata az NHL rájátszásában

Ahogy a szurkolók ünnepeltek, a Kings kispadja mögötti plexit csapkodták a kezeikkel. Ekkor egy hatalmas reccsenés hangja hallatszott, ahogy az üveg a túl nagy nyomás alatt szilánkokra tört. Aztán az üvegszilánkok D.J. Smithre, a Kings ideiglenes vezetőedzőjére zuhantak. „Bárki is volt a fickó, csak tolta és tolta és tolta” – mondta Smith, mielőtt visszament a játékoskijáróba, hogy kiszedje az üveget a ruhájából. A mérkőzés ezután több mint 17 percet csúszott, amíg a takarítócsapat kijött, hogy az üvegszilánkokat összeszedje a Kings kispadjáról.

Végül a második meccset is a Colorado nyerte, ezzel már 2-0 az állás a négy nyert mérkőzésig tartó párharcban.