Brandon Clarke halálát május 12-én jelentette be ügynöksége, a Priority Sports. A játékos halálának okát nem jelentették be. Clarke-ot a Memphis Grizzlies a 2019-es NBA Draft 21. körében szerezte meg. Az erőcsatár NBA-karrierjének mind a hét szezonját a Grizzlies csapatánál töltötte.

Brandon Clarke a 2025/26-os idényben mindössze két mérkőzésen lépett pályára. A szezon elejét térdsérülés miatti rehabilitáció miatt kihagyta, majd egy decemberi vádlisérülés következtében a szezon hátralévő részében már nem játszott.

Megtört szívvel értesültünk Brandon Clarke tragikus elvesztéséről. Brandon kiváló csapattárs volt, és még jobb ember, akinek hatása a csapatra és Memphis közösségére soha nem merül feledésbe. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban”

– olvasható a Grizzlies közleményében.

Meghalt Brandon Clarke, a Memphis Grizzlies játékosa

Clarke-ot 2025. április 1-jén letartóztatták az arkansasi Cross megyében. Az NBA-játékost kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer-birtoklással, járművel történő meneküléssel a megengedett sebesség túllépése mellett, valamint szabálytalan előzéssel vádolták meg. Egy nappal később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

2025-ben elindította a Brandon Clarke Alapítványt, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson tragédiákkal sújtott családoknak, édesanyáknak és más nehéz sorsú embereknek is. Az alapítvány azóta adományozott az ARise2Read nevű nonprofit szervezetnek, amely a gyerekek iskolán kívüli olvasási készségeinek fejlesztését támogatja.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

Clarke karácsonyi ünnepséget is szervezett, melyen az alapítvány által támogatott családok ételt, ajándékokat és játékokat kaptak, emellett maga Clarke is az adományozók között volt.

Minden alkalommal, amikor gyerekekkel beszélhetek, igyekszem beléjük sulykolni, hogy az iskola fontos, a tanárok fontosak, és a jegyek számítanak. Nem jutottam volna el idáig, ha nem figyelek oda az olvasásra, írásra és mindezekre”

– mondta akkor a kanadai-amerikai játékos, aki Ja Morant mellett a Grizzlies legrégebb óta a csapatnál játszó játékosa.