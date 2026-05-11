A sztárkosaras, Jade Melbourne a Seattle Storm-State Valkyries meccs közben hagyta ott a fogát a pályán.

Fogát törte meccs közben a sztárkosaras, Jade Melbourne

Fotó: JACK COMPTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történt Jade Melbourne fogával?

A balesetet a labdáért vívott küzdelem során történt, amikor a Valkyries hátvédje, Veronica Burton, és a Storm játékosa egyszerre ugrottak a labdáért: Burton ráesett Melbourne-re, akinek az arca a földbe csapódott – és letört egy darab a fogából.

Csapattársai azonnal köré gyűltek, hogy meggyőződjenek az állapotáról. Melbourne mosolyogva sétált a kispadhoz – de a kezében ott volt letört fogának egy darabja, amelyet átadott az edzői stábnak. A játékvezető ráadásul faultot is fújt ellene a jelenetért.

Jade Melbourne chips her tooth while diving for the ball 😬#GSvSEA | @seattlestorm pic.twitter.com/W9FQVyohcb — WNBA on ION (@IONWNBA) May 9, 2026

A Golden State ekkor 43-39-re vezetett, és végül meg is tartotta előnyét: 91-80-ra nyert. A Valkyries legjobb dobója Janelle Salaun volt 20 ponttal, Veronica Burton 16, Kaitlyn Chen 14 pontot szerzett. A Storm részéről Dominique Malonga 21, Zia Cooke 15 ponttal zárt. Melbourne 13 pontot dobott, balesetét tehát nem hatott ki a teljesítményére.

A 26 éves ausztrál játékos idén a negyedik teljes szezonját tölti a WNBA-ben. A Seattle a 2022-es draft harmadik körében igazolta, ám abban az évben még nem lépett pályára – először 2023-ban mutatkozott be a Storm színeiben. Az elmúlt két szezont a Washington Mysticsnél töltötte, majd 2026 előtt visszatért Seattlebe. Tavaly átlagban 5,9 pontot szerzett mérkőzésenként, 43 fellépésen.