Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság nyugati főcsoportjának elődöntőjében a San Antonio Spurs 115-108-as győzelmet aratott a Minnesota Timberwolves ellen. A rangadó Victor Wembanya elképesztő teljesítményéről marad emlékezetes, valamint arról az Anthony Edwardsról, aki dudaszós kosárral is jelentkezett.

Anthony Edwards a nyugati főcsoport elődöntő harmadik mérkőzésén is kitett magáért, az már más kérdés, hogy ez is kevés volt a San Antonio Spurs elleni győzelemhez. A Minnesota Timberwolves sztárja 32 pontot, 14 lepattanót és 6 gólpasszt tett be a közösbe, az első negyed végén pedig egy dudaszós kosárral zárkózott tovább az ellenfélre.

Minőségi kosárlabdát láthattunk a Spurs-Timberwolves mérkőzésen
Fotó: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az első negyedet zárta le a dudaszós kosár

Anthony Edwards 23-19-es hazai vezetésnél iramodott meg a saját térfeléről, majd egy másodperccel a dudaszó előtt Stephon Castle takarásából talált be a gyűrűbe, ezzel a Minnesota egypontos hátránnyal fejezte be az első tizenkét percet.

Azonban Edwards hihetetlen teljesítménye kevés volt, hiszen a túloldalon Victor Wembanya egy ennél is brutálisabb mérkőzést rakott össze a rájátszásban. A francia zseni 39 ponttal és 15 lepattanóval zárt, a blokkok terén pedig ötnél állt meg a számláló. Kettejükön kívül egyetlen játékos sem jutott húsz egység fölé, a döntő tényező az lehetett, hogy a Timberwolves kevés segítséget kapott a kispadról, sőt a kezdőcsapatban Mike Conley mindössze négy percet játszott, nulla ponttért.

A San Antonio 2-1-re vezeti a nyugati szériát.

