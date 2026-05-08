LeBron James 23 pontot, két gólpasszt és hat lepattanót jegyzett az Oklahoma City Thunder elleni rangadón, azonban a győzelemhez ez sem volt elég. A címvédő ezúttal is lehengerlő játékot mutatott, a dominanciát pedig jól mutatja, hogy a 2025-2026-os rájátszásban még ki sem kaptak.

LeBron James és a Lakers egyre nagyobb bajban

LeBron James kiszolgálta a közönséget

A 41 éves NBA-legenda nem hagyta magára a csapatát, bár a szakértők szerint Luka Doncic nélkül még egyetlen győzelem is bravúr lenne a Los Angeles Lakerstől. Az OKC péntek hajnalban is bravúros volt, a kezdőcsapatból csak Luguentz Dort nem érte el a tíz pontot, de amíg a padról Cason Wallace, Alex Caruso és a remekül dobó Jared McCain ilyen jó játékkal tudnak beszállni, addig ez nem is számít sokat. Utóbbi esetében kiemelendő, hogy pazar triplahatékonysággal 18 pontot is betett közösbe, viszont csapatszinten vele mindössze egyetlen egységgel verte riválisát az OKC.

James 38 perc alatt hozta össze a maga 23 pontját, miközben hat gólpasszt is kiosztott, az egyik pedig igazán mutatósra sikerült.

A Lakers meccse előtt a Detroit Pistons ismételten legyőzte a Cleveland Cavaliers együttesét, ezzel 2-0-ra vezeti a keleti főcsoport egyik elődöntőjét. A Boston ugyancsak kétmeccses előnyt dolgozott ki a Philadelphiával szemben, míg a Spurs-Timberwolves során 1-1 az állás.