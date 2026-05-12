Nem kegyelmezett ellenfelének az Oklahoma City Thunder, amely kedd hajnalban sorozatban a nyolcadik győzelmével kiütötte a rájátszásból a Los Angeles Lakerst is. Az eredmény nem lehet meglepő, hiszen a címvédő idén is messze kiemelkedik a mezőnyből, ráadásul az ellenfélnél Luka Doncic sérülés miatt nem is volt bevethető. Minden bizonnyal a kosárkedvelők kiemelt figyelmet fordítottak ennek a mérkőzésnek, mivel ez lehetett LeBron James utolsó pályára lépése az NBA-ben.

LeBron James nem tudta legyőzni a címvédőt

LeBron James befejezi?

A legendás kosárlabdázó, aki 2003 óta szerepel az NBA-ben, s jelenleg egy csapatban játszik a fiával, kedd hajnalban 24 pontot, 12 lepattanót és 3 gólpasszt tett be a közösbe, de a győzelemhez még ez sem volt elég, hiába vezetett többször is csapata. A legtöbb pontot nem ő dobta a Lakersnél, hiszen Austin Reaves 27, Rui Hachimura pedig 25 egységnél állt meg.

A túloldalon Shai Gilgeous-Alexander ismét brutális estét fogott ki, 35 pontjával gyakorlatilag egymaga döntötte el a negyedik mérkőzés kimenetelét, amely könnyen lehet, hogy James utolsó tánca volt a profik között.

Friss még a kiesés. Nem tudom, mit tartogat számomra a jövő. Amikor eljön az idő, mindenki időben tudni fpgja, hogyan döntöttem”

− fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a 41 éves klasszis, akinek jelen állás szerint egy zsákolás az utolsó NBA-s kosara.

Despite the loss, LeBron James (24 PTS, 12 REB) recorded the 6th postseason double-double of his career after turning 40 years old, tying Kareem Abdul-Jabbar and Karl Malone for the most in NBA history! https://t.co/K7a5JIJZTg pic.twitter.com/OocOpehI7w — NBA (@NBA) May 12, 2026

Az OKC a nyugati végjátékban a San Antonio Spursszel vagy a Minnesota Timberwolvesszal csap össze, az a párharc 2-2-re áll.



Keleten a Cleveland Cavaliers elsősorban Donovan Mitchell 43 pontjával 112-103-ra verte a vendég Detroit Pistonst, így 0-2-ről kiegyenlített. A Cavs 29 éves ásza NBA-rekordot állított be a playoffban azzal, hogy egy félidőben 39 pontot szerzett.