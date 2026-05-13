Szomorú napra ébredt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) szerda hajnalban. Jason Collins, az NBA első nyíltan meleg játékosa, aki az elmúlt évtizedben a sport globális nagyköveteként is tevékenykedett, agydaganatban elhunyt.
Meghalt az NBA első nyíltan meleg kosarasa
Collins novemberben mondta el az ESPN-nek, hogy 4. stádiumú glioblasztómát diagnosztizáltak nála, ami az egyik leghalálosabb agydaganat-típus. A játékos elmúlt télen Szingapúrba utazott, hogy olyan kezeléseket kapjon, amelyeket az Egyesült Államokban még nem engedélyeztek. Ezek a kezelések elég hatékonynak bizonyultak ahhoz, hogy hazatérjen, részt vegyen az NBA All-Star hétvége eseményein Los Angelesben, és megnézzen egy mérkőzést egykori egyetemén, a Stanfordon. A rák azonban nemrég kiújult a kosaras testében, és Collins halálát okozta.
A 213 cm magas center 2014-ben vonult vissza. 13 éves pályafutása során megfordult a New Jersey Netsnél, Memphisben, Minnesotában, Atlantában, Bostonban, Washingtonban, majd a Brooklynba költöző Netshez is visszatért. 2013-ban a Sports Illustrated címlapsztorijában vállalta fel nyilvánosan, hogy meleg, ezzel ő lett az első nyíltan homoszexuális sportoló, aki pályára lépett Észak-Amerika négy nagy profi ligájának egyikében.
„Amikor elmondtam, nem volt botrány belőle. Ez inkább arról szólt, hogy elég jó vagyok az NBA-hez, miközben meleg vagyok. Nyílt lapokkal játszom” – mondta Collins az ESPN-nek novemberben. Collins a 2013/2014-es szezonban 22 meccsen lépett pályára a Netsben olyan legendás csapattársak mellett, mint Kevin Garnett, Paul Pierce, Brook Lopez és Joe Johnson. A csapat edzője Jason Kidd volt, akivel Collins korábban már együtt játszott a New Jersey Nets 2002/2003-as döntős csapatában.
A novemberi interjúban Collins azt is elmondta, hogy amikor nyilvánosan felvállalta önmagát, egymás után kapott hívásokat Oprah Winfrey-től és Barack Obama-tól.
„Obama elnök azt mondta: Gratulálok – amit ma tettél, pozitív hatással lesz valakire, akivel talán soha nem is találkozol az életedben” – idézte fel Collins az egykori amerikai elnök szavait. Az NBA első embere, Adam Silver közleményben azt mondta, Collins hatása messze túlmutatott a kosárlabdán.
„Hatása és befolyása jóval túlterjedt a sportágon, hiszen hozzájárult ahhoz, hogy az NBA, a WNBA és a sportközösség befogadóbbá váljon a jövő generációi számára. Pályafutása során végig kiváló vezetői képességekről és profizmusról tett tanúbizonyságot” – nyilatkozta Silver.
Collins a Stanford egyetemen pályafutása során dobásainak közel 61%-át értékesítette, ami máig rekord.
Korábbi edzője, Mike Montgomery is megemlékezett a játékosról.
„Szomorú nap ez a Stanford számára. Jason hatalmas hatással volt az egyetem kosárlabda programjára. Ő bárkivel fel tudta venni a versenyt, mert nagy, okos, erős és képzett játékos volt, emellett pedig rendkívül kedves és intelligens ember” – mondta el Montgomery. Szerda hajnalban egy másik halálhírt is közölt a liga: 29 éves korában elhunyt a Memphis Grizzlies kosárlabdázója, Brandon Clarke – az ő halálának okait egyelőre nem közölték.