A YouTube-on és a közösségi médiában terjedő rövid videóban Michael Jordan hangjára emlékeztető narráció hallható, amely kendőzetlen véleményt formál a kosárlabdázás jelenlegi és múltbéli szupersztárjairól. A felvétel – amely már 1,39 millió megtekintésnél, több mint 33 ezer kedvelésnél és több száz kommentnél jár – azt állítja, hogy ha Jordannek ma kellene csapatot építenie, négy játékost választana maga mellé.

Michael Jordan AI-hangja elmondja, kikkel kosarazna együtt legszívesebben a jelenlegi NBA-ből

Michael Jordan hangját hallhatjuk, elsőre hihetőnek tűnhet

A cikkünk alján megtekinthető videó szerint Stephen Curryt azért vinné, mert olyan területeket nyit meg a pályán, amelyek után Jordan előtt „üres autópálya” vezetne a gyűrűig. Giannis Antetokounmpót „természeti csapásként” írja le, Kevin Durantet a hidegvérű befejezések mestereként említi, Victor Wembanyamát pedig szinte laborban megalkotott kosárlabdaszörnyként mutatja be.

LeBron James is „szóba került” a videóban

A készítők a drámai hatás kedvéért Kobe Bryantet és LeBron Jamest sem hagyták ki. A narráció szerint – a tragikus körülmények között meghalt – Bryant azért nem férne be Jordan álomcsapatába, mert túlságosan hasonló volt hozzá, LeBronról pedig az hangzik el, hogy olyan játékos, aki menedzserként akar viselkedni, és a háttérből irányítaná a klubot.

Hol bukik el a látványos illúzió?

Első hallásra a videó meggyőző lehet, de több ponton is gyanús. Michael Jordan nem igazán szokott ilyen hosszan, ilyen konkrétan és ilyen internetre szabott mondatokban beszélni más játékosokról. Különösen furcsa lenne, ha ilyen formában minősítené Kobe Bryantet, LeBron Jamest vagy akár a pályája elején járó Victor Wembanyamát.

A technikai jelek is árulkodóak.

A videó elején a látható szájmozgás és a hallható szöveg nincs tökéletes összhangban. Ez elég erős jel arra, hogy a képi anyag és az audió nem ugyanabból az eredeti megszólalásból származik.

A felvétel így nem valódi interjúrészletnek, hanem AI-val vagy hangutánzó technológiával készített tartalomnak tűnik. Ettől még hatásos, sőt éppen ettől veszélyes: aki csak görgetés közben találkozik vele, könnyen hiheti azt, hogy Jordan valóban ilyen keményen odaszúrt LeBronnak és a többieknek.