Közel 1,4 millióan látták már azt a videót, amelyben a Chicago Bulls legendája látszólag arról beszél, kikkel játszana együtt a mai NBA-mezőnyből, és miért nem választaná LeBron Jamest. A Michael Jordan nevével terjedő felvétel azonban nem hiteles nyilatkozatként kezelhető: minden jel arra utal, hogy egy AI-val készített, megtévesztő tartalomról van szó.

A YouTube-on és a közösségi médiában terjedő rövid videóban Michael Jordan hangjára emlékeztető narráció hallható, amely kendőzetlen véleményt formál a kosárlabdázás jelenlegi és múltbéli szupersztárjairól. A felvétel – amely már 1,39 millió megtekintésnél, több mint 33 ezer kedvelésnél és több száz kommentnél jár – azt állítja, hogy ha Jordannek ma kellene csapatot építenie, négy játékost választana maga mellé.

Michael Jordan AI-hangja elmondja, kikkel kosarazna együtt legszívesebben a jelenlegi NBA-ből
Michael Jordan AI-hangja elmondja, kikkel kosarazna együtt legszívesebben a jelenlegi NBA-ből
Fotó: DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Michael Jordan hangját hallhatjuk, elsőre hihetőnek tűnhet

A cikkünk alján megtekinthető videó szerint Stephen Curryt azért vinné, mert olyan területeket nyit meg a pályán, amelyek után Jordan előtt „üres autópálya” vezetne a gyűrűig. Giannis Antetokounmpót „természeti csapásként” írja le, Kevin Durantet a hidegvérű befejezések mestereként említi, Victor Wembanyamát pedig szinte laborban megalkotott kosárlabdaszörnyként mutatja be.

Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
LeBron James is „szóba került” a videóban
Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A készítők a drámai hatás kedvéért Kobe Bryantet és LeBron Jamest sem hagyták ki. A narráció szerint – a tragikus körülmények között meghalt – Bryant azért nem férne be Jordan álomcsapatába, mert túlságosan hasonló volt hozzá, LeBronról pedig az hangzik el, hogy olyan játékos, aki menedzserként akar viselkedni, és a háttérből irányítaná a klubot.

Hol bukik el a látványos illúzió?

Első hallásra a videó meggyőző lehet, de több ponton is gyanús. Michael Jordan nem igazán szokott ilyen hosszan, ilyen konkrétan és ilyen internetre szabott mondatokban beszélni más játékosokról. Különösen furcsa lenne, ha ilyen formában minősítené Kobe Bryantet, LeBron Jamest vagy akár a pályája elején járó Victor Wembanyamát.

A technikai jelek is árulkodóak. 

A videó elején a látható szájmozgás és a hallható szöveg nincs tökéletes összhangban. Ez elég erős jel arra, hogy a képi anyag és az audió nem ugyanabból az eredeti megszólalásból származik.

A felvétel így nem valódi interjúrészletnek, hanem AI-val vagy hangutánzó technológiával készített tartalomnak tűnik. Ettől még hatásos, sőt éppen ettől veszélyes: aki csak görgetés közben találkozik vele, könnyen hiheti azt, hogy Jordan valóban ilyen keményen odaszúrt LeBronnak és a többieknek.

A kommentek is lebuktatják a videót

A hozzászólások között többen azonnal kiszúrták, hogy valami nincs rendben. Volt, aki azt írta, hogy „ez még csak nem is Mike hangja”, egy kommentelő pedig úgy fogalmazott: „Air Jordanből hirtelen AI Jordan lett”.

Érdekes módon a videó még így is működik. A kommentmezőben sokan már nem azon vitatkoztak, hogy valódi-e a felvétel, hanem azon, hogy mennyire lenne erős ez az álomcsapat.

Többen „megállíthatatlannak” nevezték a névsort, mások szerint a csapat akár 82–0-s mérlegre is képes lenne, és akadtak olyanok is, akik Kobe Bryant vagy Larry Bird helyét hiányolták.

Ez mutatja igazán, miért problémás az ilyen tartalom. Egy hamisított vagy AI-gyanús videó akkor is képes beszélgetést, vitát és milliós elérést generálni, ha a nézők egy része sejti, hogy nem valódi.

A tanulság egyszerű: amíg nincs megbízható, eredeti interjú vagy hiteles forrás, amely igazolja a videóban elhangzó mondatokat, a felvételt nem Michael Jordan valódi véleményeként kell kezelni. Sokkal inkább egy újabb példaként arra, milyen könnyen lehet ma egy világsztár hangját és tekintélyét kattintásokra használni.

