A világ legismertebb kosárlabdázója, Michael Jordan megmutatta, hogy nagyságot nem mindig a trófeákban mérik. Az egykori klasszis a napokban megható gesztust tett, ugyanis teljesítette volt középiskolai tanára utolsó kívánságát: videóhívásban beszélgetett a hospice ellátásban részesülő nyugdíjas asszonnyal, aki még egyszer szerette volna hallani híres tanítványa hangját.

Michael Jordan szívfacsaró gesztust tett

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Haldokló tanára utolsó kívánságát teljesítette Michael Jordan

Az észak-karolinai gondozóközpont dolgozói elárulták, hogy az idős nő, Ms. Etta folyamatosan csak Michael Jordanről beszélt, és a Laney High Schoolról, ahol hosszú éveken át tanított. A hospice ellátásban részesülő nyugdíjas asszony elmondta az ott dolgozóknak, hogy élete utolsó kívánságaként szeretné, ha még egyszer beszélhetne egykori tanítványával. Az ápolók többször is próbálták elérni a hatszoros NBA-bajnokot, de sokáig nem jártak sikerrel – aztán egy este váratlanul megcsörrent a telefon.

„Ms. Ettával beszélek?” – kérdezte Jordan a hívás elején. A telefont Wendy, az intézmény egyik szociális munkatársa vette fel, majd azonnal Jordan egykori tanárához sietett, hogy létrejöhessen a videóhívás. A volt tanár és tanítványa együtt nevettek, valamint a közös emlékeket elevenítették fel, a dolgozók elmondása szerint a jelenet „mindenkit könnyekig meghatott”.

Michael Jordan surprised Ms. Etta, his former high school transportation coordinator, with a facetime call while she is in hospice care ❤️



Her final 'bucket list wish' was to connect with MJ one last time 🥹🐐



(via @LCFLifeCare) pic.twitter.com/DaEO8bsBOo — Bleacher Report (@BleacherReport) May 18, 2026

Jordan a középiskolás éveiben óriási csalódásként élte meg, hogy nem vették fel az iskolai kosárlabdacsapatba, ám később többek között ez is motiválta abban, hogy a világ egyik legnagyobb sportolójává váljon. A Chicago Bulls legendája azóta sem felejtette el azokat az embereket, akik segítették az útján. Jordan hosszú évek óta aktívan támogat jótékonysági szervezeteket is, 2023-ban például rekordösszegű, 10 millió dolláros adományt adott a Make-A-Wish alapítványnak.

