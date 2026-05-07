Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

Szenzáció

Átírhatja a történelmet a 700 éves múmia halálos titka

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezt nehéz lesz kimagyaráznia. Komoly hullámokat vet az amerikai futball világában a Mike Vrabel körül kialakult botrány, amely egyre kellemetlenebb helyzetbe sodorja a New England Patriots vezetőedzőjét. Az elmúlt napokban újabb részletek kerültek nyilvánosságra a tréner és az ismert NFL-riporter, Dianna Russini kapcsolatáról, és a történet immár nemcsak a magánéletüket, hanem Vrabel szakmai jövőjét is veszélybe sodorhatja.

A legfrissebb információk szerint Mike Vrabel és Dianna Russini már 2021 júniusában is rendkívül közeli kapcsolatban álltak egymással.

Éveken át tartott Mike Vrabel tiltott kapcsolata
Éveken át tartott Mike Vrabel tiltott kapcsolata 
Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit művelt Mike Vrabel?

A beszámolók alapján a páros közösen bérelt egy hajót Tennessee államban, ahol több órát töltöttek kettesben - írja a fuzovelkifele.com

A dokumentumok szerint mindketten aláírták a szükséges papírokat, miközben állítólag igyekeztek a lehető leginkább elkerülni a nyilvánosság figyelmét.

Az ügyet különösen kényessé teszi, hogy a találkozó idején mindketten házasok voltak. Vrabel akkor már 15 éve élt házasságban, Russini pedig valamivel több mint egy éve ment férjhez. Ráadásul a riporter ekkor már első gyermekét várta, ami tovább fokozza a botrány körüli felháborodást.

A történet azonban valószínűleg nem 2021-ben kezdődött. Több, még 2020-ban készült fénykép is előkerült, amelyeken Vrabel és Russini együtt látható egy New York-i bárban. Emiatt egyre többen úgy vélik, hogy kapcsolatuk már jóval korábban elkezdődhetett, mint azt eddig sejteni lehetett.

A botrány következményei már most érezhetőek. Russini a hírek szerint elveszítette az állását, míg Vrabel kihagyta a 2026-os NFL-draft harmadik napját.

 A hivatalos indoklás szerint „tanácsadási okok” álltak a háttérben, ám sokan úgy vélik, a távolmaradás valójában a körülötte kialakult helyzet miatt történt.

Az amerikai fogadóirodák sem túl optimisták Vrabel jövőjét illetően. A jelenlegi oddsok alapján mindössze 66 százalék esélyt adnak arra, hogy a szakember a következő idényben is a Patriots vezetőedzője maradjon. Ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a botrány kirobbant, így egyre többen találgatják, meddig tarthat még ki mellette a klub vezetősége.

Tom Brady nem kegyelmezett: Zlatan Ibrahimovic elveszítette legféltettebb kincsét – videó
Mindenki erre várt: kiderült, ki kelt el elsőként az NFL-drafton
Egykori sztársportoló került óriási bajba – a nyomozók valami egészen furcsát találtak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!