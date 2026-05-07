A legfrissebb információk szerint Mike Vrabel és Dianna Russini már 2021 júniusában is rendkívül közeli kapcsolatban álltak egymással.

Éveken át tartott Mike Vrabel tiltott kapcsolata

Mit művelt Mike Vrabel?

A beszámolók alapján a páros közösen bérelt egy hajót Tennessee államban, ahol több órát töltöttek kettesben - írja a fuzovelkifele.com.

A dokumentumok szerint mindketten aláírták a szükséges papírokat, miközben állítólag igyekeztek a lehető leginkább elkerülni a nyilvánosság figyelmét.

Az ügyet különösen kényessé teszi, hogy a találkozó idején mindketten házasok voltak. Vrabel akkor már 15 éve élt házasságban, Russini pedig valamivel több mint egy éve ment férjhez. Ráadásul a riporter ekkor már első gyermekét várta, ami tovább fokozza a botrány körüli felháborodást.

A történet azonban valószínűleg nem 2021-ben kezdődött. Több, még 2020-ban készült fénykép is előkerült, amelyeken Vrabel és Russini együtt látható egy New York-i bárban. Emiatt egyre többen úgy vélik, hogy kapcsolatuk már jóval korábban elkezdődhetett, mint azt eddig sejteni lehetett.

😳 EXCLUSIVE: Mike Vrabel and Dianna Russini rented a private boat while she was pregnant...



Details: https://t.co/zTDRBNyYqw pic.twitter.com/Hyrj5s8kJq — TMZ (@TMZ) May 6, 2026

A botrány következményei már most érezhetőek. Russini a hírek szerint elveszítette az állását, míg Vrabel kihagyta a 2026-os NFL-draft harmadik napját.

A hivatalos indoklás szerint „tanácsadási okok” álltak a háttérben, ám sokan úgy vélik, a távolmaradás valójában a körülötte kialakult helyzet miatt történt.

Az amerikai fogadóirodák sem túl optimisták Vrabel jövőjét illetően. A jelenlegi oddsok alapján mindössze 66 százalék esélyt adnak arra, hogy a szakember a következő idényben is a Patriots vezetőedzője maradjon. Ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy a botrány kirobbant, így egyre többen találgatják, meddig tarthat még ki mellette a klub vezetősége.