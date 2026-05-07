Wembanyama 19 ponttal, 15 lepattanóval és 2 gólpasszal zárt, miközben 15 dobásából 7-et értékesített. Védekezésben is meghatározó volt: 2 blokk és 1 labdaszerzés került a neve mellé. Az NBA másik nagy sztárja, Anthony Edwards ezzel szemben visszafogott estét produkált: 12 pontig jutott, 13 kísérletéből 5 sikeres dobással, 24 perc alatt.

Devin Vassell dobását az NBA-ben is tanítani kellene

Az NBA-ben is ritka mozdulattal dobott kosarat a Spurs sztárja

A Spurs lehengerlő teljesítménye a szurkolókat és az elemzőket is lenyűgözte. A San Antonio már az első negyedben magához ragadta az irányítást, amelyet 24–17-re nyert meg. A Timberwolves támadásban teljesen szétesett: a csapat mindössze 35 pontot szerzett az első félidőben, ami idénybeli negatív rekordot jelentett számukra.

A harmadik negyedben sem lassítottak, a második félidőben már 47 ponttal is vezettek, és végül kiütéses győzelemmel egyenlítették ki a párharcot.

A meccs egyik legszebb jelenete Devin Vassell nevéhez fűződött. Vassell egy alley oop-mozdulattal dobott hármast, ami azért különleges, mert így általában zsákolni szoktak. Vassell az egyetlen megoldást választotta, ugyanis csak így tudta eldobni a hármast, mielőtt lejárt volna a támadóidő.

A Spurs és a Timberwolves párharcának harmadik mérkőzését pénteken rendezik magyar idő szerint hajnali 3:30-kor.