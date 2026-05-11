Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Saller

Kemény kritikát kapott Magyar Péter a Hit Gyülekezetének vezetőjétől

Érdekes

Döbbenet: megvan a nyolcadik kontinens

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nyugati főcsoport negyeddöntőjében a San Antonio Spurs francia klasszisa, Victor Wembanyama egy lepattanóért harcolt a Minnesota Timberwolves játékosával, Naz Reiddel. Az NBA egyik legnagyobb sztárja magánál tartotta a labdát, de mellette egy sokkoló könyököst is kiosztott ellenfelének.

A második negyed elején Victor Wembanyama megszerezte a labdát, miközben Naz Reid és Jaden McDaniels gyötörte. A Spurs játékosa ekkor hátrafelé lendítette jobb könyökét, és brutálisan eltalálta Reid arcát. A bírók azonnal lefújták az esetet, majd videózás után a személyi hibát Flagrant 2-re módosították, ami automatikus kiállítást jelentett. Ez volt Wembanyama első kiállítása NBA-karrierje során.

Az NBA hórihorgas sztárja, Victor Wembanyama a kiállítás sorsára jutott
Az NBA hórihorgas sztárja, Victor Wembanyama a kiállítás sorsára jutott
Fotó: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NBA-sztár brutális könyökösét nézni is fáj

A jelenet után a minnesotai közönség azt skandálta, hogy „Kick him out!”, vagyis „Állítsák ki!”. Reid a földre került ugyan, de folytatni tudta a játékot, és bedobta a két büntetőt is. A Spurs edzője, Mitch Johnson a meccs után azt mondta, hogy szerinte nem volt szándékos az ütés, ami inkább abból fakadt, hogy Wembanyamát végig rendkívül keményen fogták a meccsen. 

A játékos maga is meglepődött a kiállítás miatt, bár a mozdulata eléggé brutálisnak és egyértelműnek tűnt.

A 22 éves Victor Wembanyama már most az NBA egyik legkiemelkedőbb játékosa, ami a szó szoros értelmében is igaz rá. A félelmetes fizikai felépítésű játékos 224 cm magas, már újoncként az NBA egyik legjobb védőjének számított. A francia válogatott klasszist LeBron Jameshez is hasonlították már, sokan az észak-amerikai profi kosárliga következő korszakának egyik meghatározó szupersztárjaként tekintenek rá.

Kapcsolódó cikkek

Ezt már mi sem hisszük el: oda sem nézett, úgy kápráztatott el mindenkit LeBron James − videó
Ezt nézni is fáj: brutális zsákolás zúzta szét a Lakers játékosának kezét
Ezt még mi sem hisszük el: pokoli zsákolás az NBA-ben!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!