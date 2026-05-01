Jessica Campbell segédtréneri minőségben 2024 nyarán csatlakozott a szakmai stábhoz: ő lett az első nő az NHL történetében, aki edzőként dolgozott.

Az NHL történetének első női edzője, Jessica Campbell távozott a Seattle Kraken csapatától

Mi történt az NHL első női edzőjével?

„Jessica jelenlegi szerződésének lejárta után kifejezte szándékát, hogy

más lehetőségeket is megvizsgál a ligán belül, és mi támogatjuk őt ebben"

– mondta Jason Botterill, a Seattle vezérigazgatója. – „Jessica értékes tagja volt edzői stábunknak, egyedülálló képességet mutatott a játékosokkal való kapcsolatteremtésben és a játékosok tudásának fejlesztésében."

Jessica Campbell will not return to the Seattle Kraken bench next season, sources told @emilymkaplan.



Campbell's contract is expiring this summer, and the Kraken are supporting their assistant coach in exploring new opportunities as she receives interest across the league.… — ESPN (@espn) April 30, 2026

A 33 éves Campbell játékos-pályafutása során Kanadával ezüstérmet nyert a 2015-ös világbajnokságon

A Seattle a mostani szezonban a hatodik helyen végzett a Csendes-óceáni divízióban, és nem jutott be az NHL rájátszásába.