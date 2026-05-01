Megszületett a döntés. A kanadai Jessica Campbell távozott a tengerentúli profi jégkorongligában (NHL) szereplő Seattle Kraken edzői gárdájából – adta hírül a klubja.

Jessica Campbell segédtréneri minőségben 2024 nyarán csatlakozott a szakmai stábhoz: ő lett az első nő az NHL történetében, aki edzőként dolgozott.

Az NHL történetének első női edzője, Jessica Campbell távozott a Seattle Kraken csapatától
Fotó: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történt az NHL első női edzőjével?

„Jessica jelenlegi szerződésének lejárta után kifejezte szándékát, hogy

 más lehetőségeket is megvizsgál a ligán belül, és mi támogatjuk őt ebben"

 – mondta Jason Botterill, a Seattle vezérigazgatója. – „Jessica értékes tagja volt edzői stábunknak, egyedülálló képességet mutatott a játékosokkal való kapcsolatteremtésben és a játékosok tudásának fejlesztésében."

A 33 éves Campbell játékos-pályafutása során Kanadával ezüstérmet nyert a 2015-ös világbajnokságon

 – írja az MTI.

A Seattle a mostani szezonban a hatodik helyen végzett a Csendes-óceáni divízióban, és nem jutott be az NHL rájátszásába.

