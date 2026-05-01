Megszületett a döntés. A kanadai Jessica Campbell távozott a tengerentúli profi jégkorongligában (NHL) szereplő Seattle Kraken edzői gárdájából – adta hírül a klubja.
Jessica Campbell segédtréneri minőségben 2024 nyarán csatlakozott a szakmai stábhoz: ő lett az első nő az NHL történetében, aki edzőként dolgozott.
Mi történt az NHL első női edzőjével?
„Jessica jelenlegi szerződésének lejárta után kifejezte szándékát, hogy
más lehetőségeket is megvizsgál a ligán belül, és mi támogatjuk őt ebben"
– mondta Jason Botterill, a Seattle vezérigazgatója. – „Jessica értékes tagja volt edzői stábunknak, egyedülálló képességet mutatott a játékosokkal való kapcsolatteremtésben és a játékosok tudásának fejlesztésében."
A 33 éves Campbell játékos-pályafutása során Kanadával ezüstérmet nyert a 2015-ös világbajnokságon
– írja az MTI.
A Seattle a mostani szezonban a hatodik helyen végzett a Csendes-óceáni divízióban, és nem jutott be az NHL rájátszásába.
