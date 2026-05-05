Tragédia rázta meg a St. Louis Cardinals baseballcsapatának közösségét, amikor az együttes mérkőzése után halálra szúrtak egy ott dolgozó takarítót. Az eset a Busch Stadion előtt történt, ahol órákkal előtte még vereség miatt szomorkodtak a szurkolók.

A Busch Stadion előtt történt a késelés

Az ESPN cikke szerint a két takarító, akik nem közvetlenül a Cardinalsnak dolgoztak, a Los Angeles Dodgers elleni mérkőzést követően kerültek heves vitába, az összeszólalkozásból pedig halálos kimenetelű késelés lett. A rendőröket hajnali három órakor riasztották a helyszínre, akik már ki is hallgatták a 65 éves gyanúsítottat.

Ez bárhol megtörténhetett volna, de ami ma este történt, az egy két ember közötti vita volt. Sajnos ez egy kedves, St. Louis-i helyen történt meg”

– mondta Mitch McCoy, a St. Louis-i rendőrség szóvivője.

Az ESPN hozzáteszi, hogy a halálos kimenetelű eset nem volt hatással a Milwaukee elleni hétfői mérkőzésre