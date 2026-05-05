Nyugaton a helyzet változatlan, akár ezt is írhatnánk az irodalomkedvelő sportszeretőknek, mivel a főcsoport elődöntők is rendkívül izgalmasan kezdődtek nyugaton. Egészen pontosan a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csapott össze egymással (amely egyébként ezelőtt nagyot harcolt a Denverrel). Végig szoros volt a mérkőzés, de végül a Timberwolves örülhetett, mert 104-102-re behúzták az első meccset a négy nyert mérkőzésig tartó küzdelemben, függetlenül attól, hogy a csata egyik legszebb zsákolása a Spurs játékosához kapcsolódik.

Nem volt hiány nagy zsákolásokban a meccsen

Óriási zsákolás is volt a meccsen

Tényleg pazar jeleneteket láthattak a nézők a mérkőzésen, például a lenti videóban 2.35-től az újonc Dylan Harper varázsolt a palánknál, nem mellesleg azért a kettes számú mezben játszik, mert március 2-án született.