Hivatalos közösségi oldalán jelentette be az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Chicago Bulls, hogy 59 éves korában meghalt Stacey King, aki többek között Michael Jordan oldalán három bajnoki címet nyert, majd kommentátorként szórakoztatta a nézőket.

A középen ülő Stacey King három gyűrűt nyert Michael Jordan oldalán

Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elhunyt a Michael Jordan-dinasztia egyik bajnoka

A tragédiát vasárnap erősítette meg a Chicago Bulls, amely bővebb információt nem tudott szolgáltatni a történtekről. Stacey King 1990 és 1994 között három bajnoki címet nyert Michael Jordan csapattársaként, majd a Minnesota Timberwolves, a Miami Heat, a Boston Celtics és a Dallas Mavericks is foglalkoztatta. Pályafutása lezárása után rövid ideig edzősködött, de aztán kommentátori tevékenységével érte el a legendás státuszt Chicagóban.

Stacey King a Bulls család becses tagja és szervezetünk történetének egyik igazán egyedi személyisége volt”

− fogalmazott Kingről Jerry Reinsdorf, a Bulls tulajdonosa és elnöke.

We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880 — Chicago Bulls (@chicagobulls) June 7, 2026

King több generáció otthonába tudta eljuttatni a kosárlabdát, és tette ezt úgy, hogy közben végig szórakoztató maradt. Halálhíre lesújtotta Chicago közösségét, azóta már a White Sox baseball-csapat is megemlékezett a legendás kommentátorról.