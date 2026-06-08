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59 éves korában meghalt Stacey King, az NBA-ben szereplő Chicago Bulls háromszoros bajnok korábbi kosárlabdázója. Michael Jordan csapattársaként triplázni tudott, majd visszavonulása után a Bulls meccsein vállalt szakkommentátori szerepet.

Hivatalos közösségi oldalán jelentette be az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Chicago Bulls, hogy 59 éves korában meghalt Stacey King, aki többek között Michael Jordan oldalán három bajnoki címet nyert, majd kommentátorként szórakoztatta a nézőket.

A középen ülő Stacey King három gyűrűt nyert Michael Jordan oldalán
A középen ülő Stacey King három gyűrűt nyert Michael Jordan oldalán
Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elhunyt a Michael Jordan-dinasztia egyik bajnoka 

A tragédiát vasárnap erősítette meg a Chicago Bulls, amely bővebb információt nem tudott szolgáltatni a történtekről. Stacey King 1990 és 1994 között három bajnoki címet nyert Michael Jordan csapattársaként, majd a Minnesota Timberwolves, a Miami Heat, a Boston Celtics és a Dallas Mavericks is foglalkoztatta. Pályafutása lezárása után rövid ideig edzősködött, de aztán kommentátori tevékenységével érte el a legendás státuszt Chicagóban.

Stacey King a Bulls család becses tagja és szervezetünk történetének egyik igazán egyedi személyisége volt”

− fogalmazott Kingről Jerry Reinsdorf, a Bulls tulajdonosa és elnöke.

King több generáció otthonába tudta eljuttatni a kosárlabdát, és tette ezt úgy, hogy közben végig szórakoztató maradt. Halálhíre lesújtotta Chicago közösségét, azóta már a White Sox baseball-csapat is megemlékezett a legendás kommentátorról.

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