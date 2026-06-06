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Hihetetlen drámával ért véget az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság nagydöntőjének második mérkőzése. A New York Knicks hatalmas lépést tett az NBA-bajnoki cím felé azzal, hogy újabb idegenbeli győzelmet aratott a San Antonio Spurs ellen, így esélyt kapott arra, hogy akár hazai pályán zárja le a párharcot és a szezont.

A San Antonio Spurs a címvédő Oklahoma City Thunder elleni kiélezett csatában jutott be hosszú idő után az NBA döntőjébe, amely során a párharcát simán hozó New York Knicks volt az ellenfele. A négy megnyert mérkőzésig tartó sorozat második összecsapását szombat hajnalban játszották le, s nem is nem kellett csalódniuk a sportág rajongóinak.

Ez Victor Wembanyama karrierjének első NBA-döntője, sőt rájátszása is
Ez Victor Wembanyama karrierjének első NBA-döntője, sőt rájátszása is
Fotó: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nagy előnyben a Knicks az NBA-döntőben

Azok után, hogy a New York az első mérkőzésen magabiztos sikert aratott, elhozta a másodikat is, így 2-0-s előnnyel utazhat haza, hogy akár söpréssel ragadja magához a bajnoki címet. A legutóbbi találkozó már sokkal izgalmasabbra sikerült, sőt tíz másodperccel a vége előtt 104-104 volt az állás, de aztán Victor Wembanyama belehibázott a végjátékba.

A francia UFO sikerrel szelídített meg egy lepattanót, amivel akár a Knicks gyűrűje felé is megindulhatott volna, ám ő inkább Stephon Castle-nek akart passzolni, aki erre egyáltalán nem számított.

Wembanyama végül eladta a labdát, ezzel együtt pedig faltolta Jalen Brunsont, akinek büntetőjével átvette a vezetést a Knicks. Remény persze még így is maradt, hiszen mindössze egyetlen pont volt a vendégek előnye, ám a francia nem tudott eléggé higgadt maradni, s elhibázta a sorsdöntő középtávolit.

Wembanyama végül a mezőny legjobb dobójaként, 29 egységgel zárta az estét. elégedett azonban nem lehet, mivel a Knicks összesítésben 2-0-s előnyből várhatja a folytatást.

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