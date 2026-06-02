Miután a San Antonio Spurs kiharcolta a nyugati főcsoport győzelmét, hivatalossá vált a 2026-os NBA-döntő programja is. A texasi csapat a New York Knicksszel csap össze a fináléban, megismételve az 1999-es döntő párosítását. A párharc iránt óriási az érdeklődés, amit jól mutat, hogy a Madison Square Gardenben rendezendő mérkőzések jegyárai már most elképesztő magasságokba emelkedtek.
New Yorkban már luxus szurkolni: a lakbéreket is túlszárnyalják az NBA-döntő jegyárai
Érdekes módon a döntő első két mérkőzésére San Antonióban jóval kedvezőbb áron lehet bejutni: az 1. és a 2. találkozóra a legolcsóbb jegyek átlagosan 1149, illetve 1310 dollárba kerülnek, de az utolsó napokra 50%-kal csökkentették az első összecsapás egyes belépőjegyeinek árát, így aki kivárt, most 993 dollárért is bejuthat.
A New York-i jegyárak viszont sokakat felháborított, mivel egyes belépők ára már a manhattani átlagos havi lakbért is meghaladja. A szurkolók számára ez komoly anyagi terhet jelent, olyannyira, hogy még a New York Jets sztárja, Garrett Wilson is kénytelen otthonról nézni az észak-amerikai profi kosárlabdaliga nagydöntőjét.
Ezek a jegyek brutálisan drágák. Úgyhogy egyelőre marad a tévé
– mondta mosolyogva az NFL-sztár.
A harmadik mérkőzésre a legolcsóbb jegyek ára már 4200 dollár (1,2 millió forint) körül mozog, míg a negyedik találkozóra közel 3900 dollárt kell fizetni. Ha az egyik csapat négy győzelméig tartó párharc elhúzódik hat meccsig, akkor a hatodik összecsapásra az alsó kategóriás belépők ára már az 5300 dollárt (1,6 millió forint) is elérheti.
Az igazi sokk azonban a prémium helyeknél következik. A Madison Square Gardenben a pálya széli ülőhelyeket 40 ezer dollárnál is drágábban hirdetik, egyes VIP-jegyek ára pedig már a százezer dolláros határt is átlépte. Korábban arról is lehetett hallani, hogy két pálya melletti ülőhelyért közel 280 ezer dollárt fizettek ki.
A példátlan kereslet nem véletlen. A Knicks 1999 után először jutott be az NBA nagydöntőjébe, miközben a klub legutóbb 1973-ban nyert bajnoki címet. A több mint fél évszázados várakozás miatt New Yorkban szinte felrobbant a jegypiac. A Spurs részéről sem kisebb az érdeklődés. A texasi együttes legnagyobb sztárja, a francia csodagyerek, Victor Wembanyama, aki a rájátszás egyik legnagyobb sztárjává vált, az első fináléjára készülhet, s mindez csak tovább növeli a döntő körüli felhajtást.
A jegypiacot figyelő szakértők szerint ilyen szintű keresletet korábban csak a Super Bowl, vagy a legnagyobb bokszgálák esetében lehetett tapasztalni. Több oldal is minden idők legdrágább NBA-döntős jegyeiről ír, miközben a közösségi médiában szurkolók ezrei vannak ledöbbenve a több ezer dolláros belépők láttán. A Knicks szurkolói egyébként joggal lehetnek dühösek, ugyanis miközben a csapatuk történelmi siker küszöbén áll, sokan egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy a helyszínről szurkoljanak.
A budapesti BL-döntő árai sehol sincsenek az NBA-hez képest
Csak összehasonlításképpen: a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-döntő hivatalos UEFA-jegyei a legolcsóbb kategóriában 70 euróba (24,9 ezer forint) kerültek, a harmadik kategóriás belépőkért 180 eurót (64 ezer forint), a legdrágább, első kategóriás helyekért pedig 950 eurót (338 ezer forint) kellett fizetni. Persze, a meccs napján a stadion környékén felbukkanó jegyárusok ennél jóval drágábban, 3000 és 7000 euró közötti összegért is árulták a jegyeket, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 1,06 és 2,48 millió forint közötti összeget jelent.
Ugyanakkor míg a Puskás Arénában a legdrágább normál jegy sem érte el az ezer eurót, addig az NBA döntőjében egy rosszabb helyre szóló belépő ára is többszöröse lehet ennek. A különbség különösen szembetűnő annak fényében, hogy a budapesti finálé Európa legrangosabb klubfutball-eseménye volt, amelyre a világ minden tájáról érkeztek szurkolók és világsztárok.
A NBA-döntő magyar idő szerint június 4-én éjszaka, hajnali 2 óra 30 perckor veszi kezdetét a San Antonio Spurs otthonában.
