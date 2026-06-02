A sportvilág egyik legőrültebb jegyárrobbanása zajlik jelenleg az Egyesült Államokban. Az NBA-döntőben a New York Knicks és a San Antonio Spurs csap össze egymással, a Madison Square Gardenben rendezendő mérkőzésekre pedig olyan árakon kínálják a belépőket, amelyekhez képest a Puskás Arénában rendezett Bajnokok Ligája-döntő belépői kifejezetten barátinak mondhatóak.

Miután a San Antonio Spurs kiharcolta a nyugati főcsoport győzelmét, hivatalossá vált a 2026-os NBA-döntő programja is. A texasi csapat a New York Knicksszel csap össze a fináléban, megismételve az 1999-es döntő párosítását. A párharc iránt óriási az érdeklődés, amit jól mutat, hogy a Madison Square Gardenben rendezendő mérkőzések jegyárai már most elképesztő magasságokba emelkedtek.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 25: Knicks fans celebrate winning the eastern conference championship against the Cleveland Cavaliers on May 25, 2026 in New York City. The Knicks last reached the NBA Finals in 1999, falling to the Spurs, and are seeking their first championship since defeating the Lakers in 1973. David Dee Delgado/Getty Images/AFP (Photo by David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
New Yorkban ünneplik, hogy a Knicks 27 év után ismét bejutott az NBA nagydöntőjébe
New Yorkban már luxus szurkolni: a lakbéreket is túlszárnyalják az NBA-döntő jegyárai

Érdekes módon a döntő első két mérkőzésére San Antonióban jóval kedvezőbb áron lehet bejutni: az 1. és a 2. találkozóra a legolcsóbb jegyek átlagosan 1149, illetve 1310 dollárba kerülnek, de az utolsó napokra 50%-kal csökkentették az első összecsapás egyes belépőjegyeinek árát, így aki kivárt, most 993 dollárért is bejuthat.

A New York-i jegyárak viszont sokakat felháborított, mivel egyes belépők ára már a manhattani átlagos havi lakbért is meghaladja. A szurkolók számára ez komoly anyagi terhet jelent, olyannyira, hogy még a New York Jets sztárja, Garrett Wilson is kénytelen otthonról nézni az észak-amerikai profi kosárlabdaliga nagydöntőjét.

Ezek a jegyek brutálisan drágák. Úgyhogy egyelőre marad a tévé

– mondta mosolyogva az NFL-sztár.

A harmadik mérkőzésre a legolcsóbb jegyek ára már 4200 dollár (1,2 millió forint) körül mozog, míg a negyedik találkozóra közel 3900 dollárt kell fizetni. Ha az egyik csapat négy győzelméig tartó párharc elhúzódik hat meccsig, akkor a hatodik összecsapásra az alsó kategóriás belépők ára már az 5300 dollárt (1,6 millió forint) is elérheti.

SAN ANTONIO, TX - DECEMBER 31: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs dunks against the New York Knicks in the first half at Frost Bank Center on December 31, 2025 in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ronald Cortes/Getty Images/AFP (Photo by Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Victor Wembanyama (1) miatt is hatalmas az érdeklődés a fináléra
Az igazi sokk azonban a prémium helyeknél következik. A Madison Square Gardenben a pálya széli ülőhelyeket 40 ezer dollárnál is drágábban hirdetik, egyes VIP-jegyek ára pedig már a százezer dolláros határt is átlépte. Korábban arról is lehetett hallani, hogy két pálya melletti ülőhelyért közel 280 ezer dollárt fizettek ki.

A példátlan kereslet nem véletlen. A Knicks 1999 után először jutott be az NBA nagydöntőjébe, miközben a klub legutóbb 1973-ban nyert bajnoki címet. A több mint fél évszázados várakozás miatt New Yorkban szinte felrobbant a jegypiac. A Spurs részéről sem kisebb az érdeklődés. A texasi együttes legnagyobb sztárja, a francia csodagyerek, Victor Wembanyama, aki a rájátszás egyik legnagyobb sztárjává vált, az első fináléjára készülhet, s mindez csak tovább növeli a döntő körüli felhajtást.

A jegypiacot figyelő szakértők szerint ilyen szintű keresletet korábban csak a Super Bowl, vagy a legnagyobb bokszgálák esetében lehetett tapasztalni. Több oldal is minden idők legdrágább NBA-döntős jegyeiről ír, miközben a közösségi médiában szurkolók ezrei vannak ledöbbenve a több ezer dolláros belépők láttán. A Knicks szurkolói egyébként joggal lehetnek dühösek, ugyanis miközben a csapatuk történelmi siker küszöbén áll, sokan egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy a helyszínről szurkoljanak.

A budapesti BL-döntő árai sehol sincsenek az NBA-hez képest

Csak összehasonlításképpen: a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-döntő hivatalos UEFA-jegyei a legolcsóbb kategóriában 70 euróba (24,9 ezer forint) kerültek, a harmadik kategóriás belépőkért 180 eurót (64 ezer forint), a legdrágább, első kategóriás helyekért pedig 950 eurót (338 ezer forint) kellett fizetni. Persze, a meccs napján a stadion környékén felbukkanó jegyárusok ennél jóval drágábban, 3000 és 7000 euró közötti összegért is árulták a jegyeket, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 1,06 és 2,48 millió forint közötti összeget jelent. 

Paris Saint-Germain players celebrate after Ousmane Dembele scores during the UEFA Champions League Final between Arsenal FC and Paris Saint-Germain at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on May 30, 2026. (Photo by Giacomo Cosua/NurPhoto) (Photo by Giacomo Cosua / NurPhoto via AFP)
A Puskás Arénában rendezett Bajnokok Ligája döntőben a francia PSG megvédte a címét az az angolbajnok Arsenal ellen
Ugyanakkor míg a Puskás Arénában a legdrágább normál jegy sem érte el az ezer eurót, addig az NBA döntőjében egy rosszabb helyre szóló belépő ára is többszöröse lehet ennek. A különbség különösen szembetűnő annak fényében, hogy a budapesti finálé Európa legrangosabb klubfutball-eseménye volt, amelyre a világ minden tájáról érkeztek szurkolók és világsztárok.

A NBA-döntő magyar idő szerint június 4-én éjszaka, hajnali 2 óra 30 perckor veszi kezdetét a San Antonio Spurs otthonában.

