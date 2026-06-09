A rendezvényt eredetileg nem itt tartották volna: a városvezetés a Madison Square Garden környékére tervezte a New York Knicks szurkolóinak szóló eseményt, azonban Donald Trump amerikai elnök személyes részvétele miatt a biztonsági intézkedések jelentősen megszigorodtak, így az utolsó pillanatban a Bryant Park lett a helyszín.

A New York Knicks-szurkolók összecsaptak a rendőrökkel

Fotó: Selçuk Acar / Anadolu via AFP

A szervezők mintegy ötezer ingyenes belépőt biztosítottak, de a beszámolók szerint ennél jóval többen szerettek volna bejutni.

Összecsaptak a rendőrökkel a New York Knicks-szurkolók

A feszültség a mérkőzés alatt és után fokozódott, majd több helyszínen is tömegverekedés tört ki. Közösségi médiában terjedő videókon az látható, hogy szurkolók ökölharcba keverednek, egyesek faágakat és buszmegálló-táblákat használnak fegyverként, miközben a rendőrök megpróbálják visszaszorítani a tömeget. A New York-i rendőrség végül paprikaspray alkalmazásával oszlatta a rendbontókat.

BREAKING: Massive BRAWL and Pepper Pray Deployed at Riotous KNICKS Fans Watch Party - Bryant Park



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/tyU3cUOWFw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026

A New York Post értesülései szerint a zavargások hátterében elsősorban a helyszín befogadóképessége miatti elégedetlenség állhatott, nem pedig a mérkőzés eredménye. A Knicks ugyanis szoros összecsapáson 115-111-re alulmaradt a San Antonio Spurs ellen, de a négy győzelemig tartó párharcban továbbra is Knicks vezet 2-1-re

A rendőrség egy személyt rendőr elleni erőszak miatt vett őrizetbe, további hat embert pedig rendzavarás miatt tartóztattak le. A helyszínen több autóra is felmásztak a szurkolók, miközben a Spurs sztárjátékosának, Victor Wembanyamának is üzentek – nem éppen irodalmi stílusban.