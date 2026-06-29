Ha egy jégkorongozóról már 16 éves korában cikket írnak a kanadai "hokibibliában", a The Hockey News-ban, akkor szinte borítékolható a sikere. Az 1947-ben alapított szaklap 2024. augusztus 30-án felfigyelt egy magyar játékosra. Azt írták, hogy a férfi olimpiai selejtező D-csoportjának első mérkőzésén a magyar válogatottban jégre lépett a 16 éves Szongoth Domán, aki a szemtelenül ifjú életkorával és érett játékával keltett figyelmet. A cikkből többek között kiderül, hogy a magyar tininek a Florida Panthers kétszeres Stanley Kupa győztes finn centere, Alexander Barkov a példaképe, és az is, hogy titkon már a 2026-os NHL-drafttal szemez, hiszen a magyar játékos akkor kerülhetne fel a tengerentúli profiliga listájára. A világ első számú hoki szaklapja nem tévedett, két évvel később, az elmúlt hétvégén a Buffalo Sabres lefoglalta Szongoth játékjogát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr játékosbörzéjén, a drafton. A finn KooKoo magyar hokisa az ötödik körben, összesítésben a 156. helyen kelt el. Ezzel ő lett az NHL történetének negyedik magyar hokisa, akit draftoltak. Amit Szongoth Domán két éve csak titkon remélt, végül valósággá vált.
De hogyan jutott el idáig? Szongoth Domán igazi hokis családba született, nagypapája, Szongoth Gábor játékosként, játékvezetőként, edzőként és klubvezetőként is tevékenykedett a sportágban, ő volt például a MAC jégkorongszakosztályának egyik alapítója. Domán édesapja, Kristóf szintén jégkorongozott, majd edző lett, korosztályos csapatoknál, a MAC-nál, Székesfehérváron, és Újpesten dolgozott, 2025 júliusától pedig ő vezeti a KSI szakosztályát. Ugyanebben az évben elnyerte a Séra Miklós-díjat, amelyet a legjobb utánpótlásedző kap Magyarországon. Domán húga, Vetti, és unokatestvére, Döme is játszik, utóbbival együtt léptek pályára a felnőtt magyar válogatottban tavaly egy felkészülési mérkőzésen.
Domán nagyon korán kezdte, már háromévesen edzésekre járt, előbb a KSI-ben, majd Újpesten játszott.
Hatalmas lökést adott a karrierjének, amikor a lila-fehéreknél egy igazi NHL-legenda, a New York Islandersszel négyszeres Stanley Kupa-győztes, Duane Sutter mentorálta.
A kanadai szakember 2021-ben került a Megyeri útra, ahol az utánpótlásban dolgozott. Sutter két éven át edzette Dománt, akivel ezalatt kizárólag angolul beszélt, így az ifjú hokis a nyelvet is egyre jobban elsajátította. Fontos dátum 2023, hiszen Domán 15 évesen mondott búcsút Magyarországnak, és Finnországba igazolt. Két másik magyar hokissal élt együtt, miközben szülei csak egy-két havonta tudták meglátogatni. Az új közeg nemcsak játékosként formálta, hanem emberként is: a korai légiósélet idő előtt önállóságra nevelte.
Szongoth először a KooKoo Kouvola U16-os csapatában szerepelt, de nagyon gyorsan kinőtte a saját korosztályát. A serdülők között az alapszakaszban gólkirály lett, átugrotta a finn ifit, és 2024 tavaszán már az U20-as együttesben készülhetett.
2024 nyarán, alig 16 évesen bekerült a magyar válogatott felnőtt keretébe, majd rögtön az első mérkőzésén gólt szerzett Ukrajna ellen,
aztán a Pozsonyban rendezett olimpiai selejtezőn is betalált. Pályára lépett 2025 tavaszán a történelmi bentmaradást hozó A-csoportos világbajnokságon – 1949 óta a legfiatalabb játékosként. Az idei vb-n szintén szerepelt, gólt ütött a britek elleni sorsdöntő meccsen, amellyel a magyar válogatott ismét kiharcolta, hogy jövőre is az elitben szerepeljen. Emellett az U20-as és az U18-as válogatottban is játszott, vagyis olyat vitt véghez, amit nagyon kevesen: egyazon idényben három korosztály vb-jén is jégkorongozott.
Két éve Domán édesapja, Kristóf a Metropolnak elmondta, mi kell ahhoz, hogy a fiát draftolják az NHL-be.
"Egy vb-szereplés jó ajánlólevél, és az is, hogy kinn játszik Finnországban - fogalmazott az édesapja. - Magyarországra nem járnak megfigyelők, Finnországban viszont folyamatosan figyelik a tehetségeket. Domán jó helyen van, de az NHL-hez szerencse is kell, a jó teljesítmény csak egy alap."
A teljesítmény magas szintű volt, és ezek szerint a szerencse is mellé pártolt, mert végül Szongoth Domán a Buffalo Sabreshez került. 1999-ben Gröschl Tamást az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Leventét a Calgary Flames, míg 2002-ben Vas Jánost a Dallas Stars választotta ki. Végül egyikük sem lépett jégre az NHL-ben, Szuper Leventét cserekapusként jelölték mérkőzésekre, de nem jutott szóhoz. A magyar hokiszakma szerint azonban Szongoth előtt reális esély nyílhat arra, hogy megtörje ezt a sorozatot. Erről beszélt Majoross Gergely szövetségi kapitány.
"Szeretnék gratulálni elsősorban Dománnak, mert elért valamit, amit magyar jégkorongozó Vas Jankó 2002-es draftolása óta nem ért el, továbbá az ő munkamorálja, hozzáállása, kitartása reményt ad arra, hogy végre lesz olyan játékosunk, aki be is mutatkozhat az NHL-ben – kezdte Majoross Gergely a szövetség honlapján. – Szeretnék gratulálni a közvetlen környezetének, a családjának is, mert elképesztő nagy elszántság kell ahhoz, hogy gyerekeket támogassák a szülők, és Domán nagyon sokat kapott ebből – ennek is köszönhető, hogy most ott tart, ahol. Emellett szeretnék gratulálni minden szakembernek, klubban dolgozónak, aki részt vett Domán eddigi karrierjében és segítette őt abban, hogy mindig előrébb tudjon lépni. Elismerés ez a válogatott-programnak is, az utánpótlástól a felnőttig: ezen stábok tagjai is hozzájárultak ehhez a sikerhez. Egyúttal azt is
végig kell gondolnunk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy egy ilyen draftolás a jövőben minél sűrűbben előfordulhasson.
Én bízom abban, hogy azok a változtatások, amik végbementek az elmúlt néhány évben – elsősorban az utánpótlás-nevelésben, az edzőképzésben –, azok meg fogják hozni az eredményüket. Bízom abban is, hogy a következő NHL-draftolt játékosra nemhogy 24 évet nem kell várni, de ötöt sem – ezen kell dolgoznunk mindannyiunknak!”
A draft után a The Athletic az alábbi elemzést készítette Szongoth Dománról:
- Korcsolyázás: NHL-átlag
- Korongkezelés: NHL-átlag
- Jégkorong-érzék: Az NHL-átlag alatt
- Versenyszellem: Az NHL-átlag felett
Elemzés: Szongoth, a Finnországban játszó magyar center érdekes adottságokkal rendelkezik. Megfelelő termetű csatár, jól korcsolyázik, versenyképes és időnként remek technikai megoldásokat mutat be. Keményen játszik, megbízható kétirányú játékos. Jégfelismerése nem kiemelkedő, de jól lő, és ha direkt stílusban játszik, képes helyzeteket kialakítani.
Az MTI értesülése szerint Szongoth Balatonszárszón, családi pihenés alatt értesült arról, hogy draftolták. Az amerikai klub azonnal repülőjegyet küldött neki, és vasárnap reggel Buffalóba repült, hétfőtől csütörtökig részt vesz a Buffalo Sabres fejlesztő táborában. Minden nap lesz jeges edzése, az utolsó napon pedig csapaton belüli mérkőzéseket játszanak.
Mit jelent, hogy Szongoth Dománt draftolta a Buffalo Sabres?
Az NHL-draft nem jelent szerződést, Szongoth minden bizonnyal visszatér Finnországba. A Buffalo Sabres a drafttal négy évre, 2030. június 1-jéig megszerezte Szongoth Domán kizárólagos NHL-játékjogát, vagyis ez idő alatt csak a Sabres köthet vele szerződést a világ legerősebb jégkorongligájában. Ha a Buffalo úgy dönt, nem akar vele megállapodni, akkor elcserélheti a magyar hokis játékjogát egy másik NHL-csapattal. Ha viszont a négyéves határidő úgy jár le, hogy a Buffalo nem cseréli őt el, akkor a klub elveszíti a jogait, és Szongoth bármelyik NHL-csapattal szabadon tárgyalhat.
Szongoth a következő szezonokban tovább fejlődhet a finn vagy más európai ligában, miközben a Buffalo Sabres figyelni fogja őt. Ha szerződést kötnek vele, akkor a magyar hokis a buffalói farmcsapathoz vagy akár azonnal az NHL-együtteshez kerülhet. A The Hockey News két évvel ezelőtt azt írta róla, hogy a korához képest feltűnően érett játékos. Azóta ezt a drafttal igazolta vissza az élet. A következő nagy kérdés már nem az, hogy eljut-e az NHL kapujáig, hanem az, hogy beléphet-e rajta?