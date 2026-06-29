Ha egy jégkorongozóról már 16 éves korában cikket írnak a kanadai "hokibibliában", a The Hockey News-ban, akkor szinte borítékolható a sikere. Az 1947-ben alapított szaklap 2024. augusztus 30-án felfigyelt egy magyar játékosra. Azt írták, hogy a férfi olimpiai selejtező D-csoportjának első mérkőzésén a magyar válogatottban jégre lépett a 16 éves Szongoth Domán, aki a szemtelenül ifjú életkorával és érett játékával keltett figyelmet. A cikkből többek között kiderül, hogy a magyar tininek a Florida Panthers kétszeres Stanley Kupa győztes finn centere, Alexander Barkov a példaképe, és az is, hogy titkon már a 2026-os NHL-drafttal szemez, hiszen a magyar játékos akkor kerülhetne fel a tengerentúli profiliga listájára. A világ első számú hoki szaklapja nem tévedett, két évvel később, az elmúlt hétvégén a Buffalo Sabres lefoglalta Szongoth játékjogát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr játékosbörzéjén, a drafton. A finn KooKoo magyar hokisa az ötödik körben, összesítésben a 156. helyen kelt el. Ezzel ő lett az NHL történetének negyedik magyar hokisa, akit draftoltak. Amit Szongoth Domán két éve csak titkon remélt, végül valósággá vált.

Szongoth Domán már két elit-vb-n játszott a magyar válogatottal Fotó: jegkorongszovetseg.hu

De hogyan jutott el idáig? Szongoth Domán igazi hokis családba született, nagypapája, Szongoth Gábor játékosként, játékvezetőként, edzőként és klubvezetőként is tevékenykedett a sportágban, ő volt például a MAC jégkorongszakosztályának egyik alapítója. Domán édesapja, Kristóf szintén jégkorongozott, majd edző lett, korosztályos csapatoknál, a MAC-nál, Székesfehérváron, és Újpesten dolgozott, 2025 júliusától pedig ő vezeti a KSI szakosztályát. Ugyanebben az évben elnyerte a Séra Miklós-díjat, amelyet a legjobb utánpótlásedző kap Magyarországon. Domán húga, Vetti, és unokatestvére, Döme is játszik, utóbbival együtt léptek pályára a felnőtt magyar válogatottban tavaly egy felkészülési mérkőzésen.

Domán nagyon korán kezdte, már háromévesen edzésekre járt, előbb a KSI-ben, majd Újpesten játszott.

Hatalmas lökést adott a karrierjének, amikor a lila-fehéreknél egy igazi NHL-legenda, a New York Islandersszel négyszeres Stanley Kupa-győztes, Duane Sutter mentorálta.

A kanadai szakember 2021-ben került a Megyeri útra, ahol az utánpótlásban dolgozott. Sutter két éven át edzette Dománt, akivel ezalatt kizárólag angolul beszélt, így az ifjú hokis a nyelvet is egyre jobban elsajátította. Fontos dátum 2023, hiszen Domán 15 évesen mondott búcsút Magyarországnak, és Finnországba igazolt. Két másik magyar hokissal élt együtt, miközben szülei csak egy-két havonta tudták meglátogatni. Az új közeg nemcsak játékosként formálta, hanem emberként is: a korai légiósélet idő előtt önállóságra nevelte.