Benne volt a pakliban, hogy megtörténik, de így is nagyot szólt. Az NHL-ben pénteken tartották az első kör draftját, szombaton pedig a többire került sor, és a Buffalo Sabres ekkor, az ötödik körben, a 156. helyen egy magyar hokist választott. A finn KooKoo légiósának, Szongoth Domán játékjogát foglalta le. A legutóbbi két A-csoportos vb-szereplő, 34-szeres válogatott csatár a negyedik magyar hokis, akit kiválasztottak az amatőr fiataloknak tartott választáson az észak-amerikai profi hokiligában, amely a világ legerősebb jégkorong-bajnoksága 32 csapattal.

Szongoth Domán már két elit-vb-n szerepelt a magyar válogatottal Fotó: Dömötör Csaba

1999-ben Gröschl Tamást az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Leventét a Calgary Flames, míg 2002-ben Vas Jánost a Dallas Stars választotta ki. Végül egyikük sem lépett jégre az NHL-ben, Szuper Leventét cserekapusként jelölték mérkőzésekre, de nem jutott szóhoz.

Welcome to Buffalo, Doman!



We have selected Doman Szongoth with the 156th overall pick.



Details → https://t.co/KTJkqquX2o#LetsGoBuffalo | @SenecaBuffalo pic.twitter.com/kwNl6wEwt5 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) June 27, 2026

Szongoth Domán két elit-vb-n szerepelt

A 18 éves Szongoth az elmúlt idényben a finn KooKoo junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz- és 7 rájátszás-mérkőzésen szerepelt, és összesen 12 pont (6, 6) jegyzett. Tavaly történelmet írt az elit-vb-n: 76 év után, 16 évesen ő volt a legfiatalabb játékos a világbajnokságon, idén pedig gólt ütött a britek elleni sorsdöntő meccsen, amelyen kiharcolta a csapat a bennmaradást.

A Buffalo Sabres a legutóbbi idényben remek teljesítményt nyújtott, 2011 óta idén először jutott a rájátszásba, miután megnyerte az Atlanti-divíziót. A rájátszás első körében kiverte a Boston Bruinst, majd a másodikban a Montreal Canadiens már legyőzte. Az 1970-ben alapított Sabres legutóbb 1999-ben jutott be a Stanley Kupa döntőjébe, ahol kikapott a Dallas Starstól.