Történelmi látogatás helyszíne ezekben a napokban Budapest: először dolgozik Magyarországon aktív NHL-es kapusedző. Brady Robinson, a Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője szombat óta csaknem negyven magyar utánpótláskorú tehetséggel foglalkozik az Óbudai Jégcsarnokban keddig. A kanadai szakember olyan későbbi Stanley Kupa-győztes kapusokkal dolgozott együtt, mint Anthony Stolarz és Laurent Brossoit. Dolgozott Carter Harttal, aki idén elbukta a nagydöntőt a Vegasszal. Robinson amondó, igaz a mondás, a kapusok kicsit bolondabbak, mint a mezőnyjátékosok.

Brady Robinson Budapesten tart tábort Fotó: Szabó Tamás

Brady Robinsont a testvérei küldték a kapuba

"Amikor találkozol egy kapussal, ők mindig mások, mint a mezőnyjátékosok. Nem azt mondom, hogy bolondok, inkább mások, egyediek. Nagyon sokan azért lesznek kapusok, mert tetszik nekik a felszerelés.

Én például azért lettem kapus, mert hárman voltunk testvérek, és én voltam a legfiatalabb, engem küldtek a kapuba.

Sokan persze félnek a korongtól, nem akarják, hogy eltalálja őket. A kapus nagyon fontos poszt, különbséget tehet vereség vagy győzelem között, óriási hatással lehet az eredményre pozitv vagy negatív értelemben, mint például az NFL-ben az irányító" - mondta az Origónak Brady Robinson, aki először van Magyarországon.

Azt is elárulta, hogy mi a legfontosabb egy kapusnál, és azoknak a magyar gyerekeknek is üzent, akik a kapusposzttal kacérkodnak.

"Nagyon fontosak a mentális képességek, hogyan reagálsz egy potyagólra vagy egy gyengébb mérkőzésre. Hogyan készülsz minden nap? Képes vagy-e olvasni a játékot? Fizikális erő, gyorsaság, rugalmasság, atlétikusság, ez mind fontos. Én először vagyok Magyarországon, de a kollégáim az előző években már jártak Budapesten, sok jót hallottam a táborról, magas színvonalú képzés folyik itt, és mindig sikerült több tehetséget kiválasztanunk, akik – ha kedvük van hozzá – Kanadában is megmutathatják magukat.

Azt tanácsolom az ifjú magyar kapusoknak, hogy minél több meccset nézzenek. Ne csak a kapusokat figyeljék, azt is nézzék, mit csinálnak a csatárok és a védők.

Úgy nézzék a meccset, hogy közben látják magukat a kapuban. A kapusposzt szinte egy külön sportág a hokin belül. De ha jó kapus akarsz lenni, értened kell a hokit!"