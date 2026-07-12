Történelmi látogatás helyszíne ezekben a napokban Budapest: először dolgozik Magyarországon aktív NHL-es kapusedző. Brady Robinson, a Philadelphia Flyers kapusfejlesztő edzője szombat óta csaknem negyven magyar utánpótláskorú tehetséggel foglalkozik az Óbudai Jégcsarnokban keddig. A kanadai szakember olyan későbbi Stanley Kupa-győztes kapusokkal dolgozott együtt, mint Anthony Stolarz és Laurent Brossoit. Dolgozott Carter Harttal, aki idén elbukta a nagydöntőt a Vegasszal. Robinson amondó, igaz a mondás, a kapusok kicsit bolondabbak, mint a mezőnyjátékosok.
Brady Robinsont a testvérei küldték a kapuba
"Amikor találkozol egy kapussal, ők mindig mások, mint a mezőnyjátékosok. Nem azt mondom, hogy bolondok, inkább mások, egyediek. Nagyon sokan azért lesznek kapusok, mert tetszik nekik a felszerelés.
Én például azért lettem kapus, mert hárman voltunk testvérek, és én voltam a legfiatalabb, engem küldtek a kapuba.
Sokan persze félnek a korongtól, nem akarják, hogy eltalálja őket. A kapus nagyon fontos poszt, különbséget tehet vereség vagy győzelem között, óriási hatással lehet az eredményre pozitv vagy negatív értelemben, mint például az NFL-ben az irányító" - mondta az Origónak Brady Robinson, aki először van Magyarországon.
Azt is elárulta, hogy mi a legfontosabb egy kapusnál, és azoknak a magyar gyerekeknek is üzent, akik a kapusposzttal kacérkodnak.
"Nagyon fontosak a mentális képességek, hogyan reagálsz egy potyagólra vagy egy gyengébb mérkőzésre. Hogyan készülsz minden nap? Képes vagy-e olvasni a játékot? Fizikális erő, gyorsaság, rugalmasság, atlétikusság, ez mind fontos. Én először vagyok Magyarországon, de a kollégáim az előző években már jártak Budapesten, sok jót hallottam a táborról, magas színvonalú képzés folyik itt, és mindig sikerült több tehetséget kiválasztanunk, akik – ha kedvük van hozzá – Kanadában is megmutathatják magukat.
Azt tanácsolom az ifjú magyar kapusoknak, hogy minél több meccset nézzenek. Ne csak a kapusokat figyeljék, azt is nézzék, mit csinálnak a csatárok és a védők.
Úgy nézzék a meccset, hogy közben látják magukat a kapuban. A kapusposzt szinte egy külön sportág a hokin belül. De ha jó kapus akarsz lenni, értened kell a hokit!"
Mi a különbség a magyar és a kanadai kapusok között?
Brady Robinson szombaton kezdte a munkát, és keddig az Óbudai Jégcsarnokban csaknem 40 utánpótláskorú tehetséggel dolgozik, akik között vannak ifjúsági és junior válogatottak is. A kanadai szakember Spiller Istvánnak, az MTI szakírójának, kapusedzőnek a meghívására látogatott Budapestre, ők 14 éve dolgoznak együtt vancouveri táborokban.
"Én 2012-ben jutottam ki először a vancouveri táborba, ahol későbbi NHL-esek kezdték a nyári felkészülésüket. Ott ismertem meg Brady Robinsont, és a kollégáit, majd a viszonyunk barátsággá és kollegiális kapcsolattá vált. Én is bekerültem a kapusedző körükbe, évente háromszor-négyszer megyek ki azokba a fejlesztő táborokba, ahol NHL-edzőkkel dolgozunk együtt, draftolt kapusokkal. Magyarországra 4-5 éve járnak edzők megnézni a magyar gyerekeket, és végre most Brady is időt tudott szakítani erre" - mondta az Origónak Spiller István, aki szerint csak ilyen táborokban van esélyük a magyar gyerekeknek arra, hogy felfigyeljenek rájuk.
"Pontosan össze tudják hasonlítani a korcsoportokat, adott születésű magyar gyerek hol helyezkedik el egy ugyanolyan korú kanadaihoz képest.
Meglepően nagyon jó az arány a 14 év alatti kategóriában. Az alap tehát jó, a különbség akkor látszik, amikor versenyhelyzet keletkezik, mert itthon az ifi korosztály alatt egy kapus nincs "kergetve" a többi kapus által.
Nincs állandó harc, nincs nyomás. Az lenne a jó, ha mindenhol lenne legalább három kapus, hogy egymást húzzák fölfelé. Állandóan érezze, hogy ő abban jobb, akkor nekem még több meló kell. Az ilyen táborokban az a lényeg, hogy a magyar gyerekek jussanak olyan helyzetbe, ahol észreveszik őket."
Spiller István azt is elárulta, hogy utánpótlás szinten elég drága a kapusok felszerelése.
"A TAO-s pénz nagymértékben megkönnyíti a vásárlást, de egy kölyök cucc közel 1 millió forintba kerül. Ha vigyázol rá, később el tudod adni egy ifjabb kapusnak" - mondta Spiller István, aki szerint van rá esély, hogy Szuper Levente után egy újabb magyar kapust draftoljanak az NHL-be.
"Király Olivér az észak-amerikai második szintű junior ligában játszik, neki komoly lehetősége van arra, hogy egyetemi ligába menjen. Ki kell menni, hogy megmutasd magad, mert az ifi és a junior válogatott nem játszik a top tizes elit vb-n. Magyar ligából nincs esély, mert Szongoth Domán előtt Vas Jankó és Szuper Levente is külföldről került az NHL-draftra" - fogalmazott Spiller.
Az idei NHL-drafton Szongoth Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta el. Az Origónak a hokis édesapja mesélt a részletekről.
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