Heteken át tartó izgalom után LeBron James végre meghozta döntését a szabadügynök-piacon. Múlt pénteken aláírt a Philadelphia 76ers-hez, és októberben megkezdi a 24. szezonját az NBA-ben. A 41 éves kosárlabdázó két évre írt alá, a második idény játékosopciót tartalmaz. De miért tartott ilyen sokáig? Mi történt a kulisszák mögött? Miért pont a Philadelphiát választotta a négyszeres bajnok szupersztár? Az Origo ennek járt utána.
LeBron James az NBA történelmének egyik leghosszabb sztár-szabadügynök-időszakát húzta el csak azért, mert megtehette. Négy csapatot – Miami, Cleveland, Golden State és Minnesota – váratott, hiszen valamennyien reménykedtek abban, hogy James végül őket választja. Sőt, az NBA vezérét, Adam Silvert is "provokálta", hiszen a liga addig nem alakíthatta ki a 2026–27-es NBA-szezon menetrendjét. Az országos tévécsatornák számára nem volt mindegy, hogy az NBA történetének legjobb pontszerzője hol folytatja a pályafutását.
Az aláírás híre szinte egyszerre "robbant ki" James közösségi médiás bejegyzései révén.
A mindig jól értesült Shams Charania, az ESPN szakírója, aki szoros kapcsolatban áll James ügynökével, Rich Paul-lal csak a második helyre szorult, mert először a Topps sportkártya-gyártó cég kürtölte a világgá a szerződést - James velük kizárólagos kártya- és autogram-megállapodást kötött. A Topps tulajdonosa a Fanatics a múlt héten egy New Yorkban rendezett rajongói fesztiválon fogadta James-t, aki akkor a színpadon folyamatosan utalt a döntésére. Azt mondta, „trust the process” („bízz a folyamatban”) szlogenre, amely a Philadelphia 76ers régi mottója volt. Ez azt jelentheti, hogy James már akkor tudta, hogy a Phillyt választja...
LeBron James és az NBA történetének legnagyobb fizetéscsökkentése
A The Athletic szerint egyedül a Philadelphia nem tudott róla. Ők csak reménykedtek. Az elmúlt héten – két, Jameshez közel álló forrás szerint – a játékos utasította szűk tanácsadói körét, hogy amikor meghozza a döntését, értesítsék az ügynökét, Rich Pault, aki végül felhívta a kiválasztott csapatot a jó hírrel. Paul péntek késő délelőtt, röviddel azelőtt, hogy közösségi média-bejegyzések megjelentek, értesítette a Sixerst a választásáról.
„Ez egy kritikus döntés volt James számára, mert most először tette fel magának ezeket a kérdéseket: hol akarok játszani? Hol nyerhetek? Tette mindezt anélkül, hogy a pénz tényező lett volna. Neki már nem kell bizonyítania, és nem tartozik senkinek semmivel. Ez csupán arról szólt, hogy LeBron eldöntse, hol érzi magát a legkényelmesebben, és hol nyerhet” - mondta a The Athletic-nek egy bennfentes, hiszen
James a veterán minimumért írt alá, évi 3,97 millió dollárt fog keresni, ami jelenleg a hetedik helyre rangsorolja őt a Philly bérlistáján. Tavaly a Los Angeles Lakersnél egy szezon alatt 52,6 millió dollárt keresett, így övé az NBA történetének messze legnagyobb önkéntes fizetéscsökkentése.
Amíg LeBron számára tényleg a fenti tényezők döntöttek, addig a Philadelphia számára ez azt jelenti, hogy 1983 után újra a bajnok címre törhet. Még egyetlen NBA-játékos sem nyert négy különböző csapattal a bajnoki címet, és James pontosan ezt fogja megkísérelni a Sixersszel, ahol Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey és VJ Edgecombe mellett játszhat a kezdőötösben.
Az elmúlt néhány hét igazán különleges volt. Még soha nem fordult elő, hogy fogalmam sem lett volna, mit tegyek, és hogy ennyi időm legyen csak gondolkodni. Hihetetlen néhány hónapot töltöttem el azokkal az emberekkel, akiket szeretek, miközben próbáltuk kitalálni a megoldást
– írta James a közösségi oldalán a pénteki bejelentés után. "Hiszem, hogy segíthetek abban, hogy a Philadelphia 76ers bajnokcsapattá váljon, és nagyon izgatott vagyok, hogy új szurkolótábort tudjak lelkesíteni, és még egyszer utoljára elindulhassak ezen a hihetetlen úton."
Hogyan nyerte meg tehát a Sixers LeBron James aláírását? Legalább három forrás szerint minden megváltozott Philadelphiában, amikor a csapat július 1-jén meglepő módon megszerezte a 2024-es NBA-döntő MVP-jét, Jaylen Brownt a Boston Celtics-től cserébe Paul George-ért és négy jövőbeli draftjogért.
A Jaylen Brown-csere előtt a 76ers belső körökben esélytelennek tartotta magát James megszerzésére.
Utána viszont teljes erővel belevágtak, hiszen James - a történtektől függetlenül - bejelentette, hogy elhagyja a Los Angeles Lakerst.
A 76ers kihasználta előnyeit. Játékosának, Maxeynek ugyanaz az ügynöke, mint Jamesnek, a két kosaras a korábbi nyarakon együtt edzett. James és Embiid csapattársak voltak az amerikai válogatottban a párizsi olimpián, és együtt nyerték meg az aranyérmet.
Ligaforrások szerint Maxey és Embiid kitartóan próbálták meggyőzni Jamest, sőt többször is felhívták őt.
A Philadalphia kosárlabda-üzemeltetésért felelős elnöke, Mike Gansey szintén jó viszonyt ápol Jamesszel, míg a csapat elnöke, Josh Harris, röviden találkozott vele a Fanatics Fest VIP-rendezvényén, és 5–10 percig beszélgettek. Harris elmondta, hogy Jamest tárt karokkal fogadnák Philadelphiában; James udvarias volt, de nem árult el semmit a szándékairól.
LeBron James a családját is figyelembe vette
A legtöbben úgy vélik, hogy James döntése nem pusztán arról szólt, hogy hol nyerhet. Elsősorban ott van a „James Gang” – ez a név, amelyet a családjának adott. James már korábban eldöntötte, hogy elhagyja a Lakers-t, ahol a fia, Bronny játékosként áll szerződésben. Többen úgy vélik, a Los Angelestől mintegy 2400 mérföldre keletre fekvő Philadelphia választásában 12 éves lánya, Zhuri nagy szerepet játszott.
Még túl korai lenne azt mondani, hogy ez a döntés megváltoztatta-e az erőviszonyokat az NBA-ben.
James decemberben lesz 42 éves, Embiid pedig sérülések miatt kihagyta az elmúlt két szezon nagy részét. A New York Knicks a bajnokcsapat keretének nagy részét megtartja, a második helyezett San Antonio Spurs még erősebb lett, az Oklahoma City Thunder pedig továbbra is olyan helyzetben van, hogy az elkövetkező években is meghatározó szerepet játszhat a bajnoki cím sorsában.
Hogy a döntés végül bajnoki címet ér-e, arra ma még senki sem tudja a választ. Egy dolog azonban már most biztos: LeBron James 41 évesen úgy hozott meg egy pályafutását meghatározó döntést, mintha még mindig az első gyűrűjéért harcolna. Philadelphia számára ez önmagában óriási nyereség. A következő hónapokban pedig kiderül, hogy az NBA történetének egyik legnagyobb játékosa valóban képes lesz-e arra, amire előtte még senki: négy különböző csapattal is bajnoki címet nyerni.