Heteken át tartó izgalom után LeBron James végre meghozta döntését a szabadügynök-piacon. Múlt pénteken aláírt a Philadelphia 76ers-hez, és októberben megkezdi a 24. szezonját az NBA-ben. A 41 éves kosárlabdázó két évre írt alá, a második idény játékosopciót tartalmaz. De miért tartott ilyen sokáig? Mi történt a kulisszák mögött? Miért pont a Philadelphiát választotta a négyszeres bajnok szupersztár? Az Origo ennek járt utána.

LeBron James Philadelphiában folytatja Fotó: PAUL ELLIS / AFP

LeBron James az NBA történelmének egyik leghosszabb sztár-szabadügynök-időszakát húzta el csak azért, mert megtehette. Négy csapatot – Miami, Cleveland, Golden State és Minnesota – váratott, hiszen valamennyien reménykedtek abban, hogy James végül őket választja. Sőt, az NBA vezérét, Adam Silvert is "provokálta", hiszen a liga addig nem alakíthatta ki a 2026–27-es NBA-szezon menetrendjét. Az országos tévécsatornák számára nem volt mindegy, hogy az NBA történetének legjobb pontszerzője hol folytatja a pályafutását.

Az aláírás híre szinte egyszerre "robbant ki" James közösségi médiás bejegyzései révén.

A mindig jól értesült Shams Charania, az ESPN szakírója, aki szoros kapcsolatban áll James ügynökével, Rich Paul-lal csak a második helyre szorult, mert először a Topps sportkártya-gyártó cég kürtölte a világgá a szerződést - James velük kizárólagos kártya- és autogram-megállapodást kötött. A Topps tulajdonosa a Fanatics a múlt héten egy New Yorkban rendezett rajongói fesztiválon fogadta James-t, aki akkor a színpadon folyamatosan utalt a döntésére. Azt mondta, „trust the process” („bízz a folyamatban”) szlogenre, amely a Philadelphia 76ers régi mottója volt. Ez azt jelentheti, hogy James már akkor tudta, hogy a Phillyt választja...

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A The Athletic szerint egyedül a Philadelphia nem tudott róla. Ők csak reménykedtek. Az elmúlt héten – két, Jameshez közel álló forrás szerint – a játékos utasította szűk tanácsadói körét, hogy amikor meghozza a döntését, értesítsék az ügynökét, Rich Pault, aki végül felhívta a kiválasztott csapatot a jó hírrel. Paul péntek késő délelőtt, röviddel azelőtt, hogy közösségi média-bejegyzések megjelentek, értesítette a Sixerst a választásáról.