Az elmúlt hétvégén a Buffalo Sabres lefoglalta Szongoth Domán játékjogát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr játékosbörzéjén, a drafton. A finn KooKoo magyar hokisa az ötödik körben, összesítésben a 156. helyen kelt el. Ezzel ő lett az NHL történetének negyedik magyar hokisa, akit draftoltak. A szombati gála után felgyorsultak az események, a Buffalo azonnal repülőjegyet küldött neki, Domán vasárnap reggel elrepült, hétfő óta részt vesz a Buffalo Sabres fejlesztő táborában, ami csütörtökig tart. Édesapja, Szongoth Kristóf az Origónak elmondta, fia fáradt, de jól érzi magát.
- Vasárnap magyar idő szerint reggel utazott, és ottani idő szerint délután érkezett, azonnal alkalmazkodnia kellett az időeltolódáshoz, rögtön beállni a sorba. Másnap hatkor kelt, ráadásul a pénteki és a szombati draft miatt már előtte sem sokat aludt, így tényleg azt se nagyon tudta, hogy hol van. Lendületből csinálja az egészet. Az első nap a Buffalo Sabres általános igazgatója, Jarmo Kekalainen köszöntötte őket, aztán Dománhoz külön oda ment a helyettes igazgató. Senkit sem ismert, nem tudta, mit várjon. A Buffalo Sabres többi, előző években draftolt játékosaival edznek, száraz felmérések, jeges edzések és elméleti foglalkozások váltják egymást, reggel fél héttől estig gyakorlatilag megállás nélkül. Nagyon feszített, kemény és sűrű a program, reggel 6:30-kor reggeli, és attól kezdve megállás nélkül dolgoznak.
Mentálisan és fizikálisan is nagyon kemény, mindenki 110 százalékot ad ki magából, de tetszik neki.
Az időeltolódás miatt nem sokat beszéltünk, éreztem a hangján a fáradtságát, de azt is, hogy jól érzi magát. Más stílusban játszanak, ilyenkor mindig nagy kérdés, mennyire fogja bírni, de azt mondja, megy neki, tehát nem arról van szó, hogy az életéért küzdene. Nyilván először úgy érezte, huh, hova kerültem, de nem kell megilletődnie. Két elit-vb-n szerepelt, világsztárok ellen játszott, szerzett némi rutint. Az persze más, hogy eddig nem ilyen kaliberű játékosok között edzett. Mielőtt elutazott, arra kértem, hogy „játszd a játékod, csináld, amit tudsz, add önmagad, és majd kiderül, hogy mire lesz elég - mondta Szongoth Kristóf, aki 2025 júliusa óta a KSI szakosztályát vezeti. Ugyanebben az évben elnyerte a Séra Miklós-díjat, amelyet a legjobb utánpótlásedző kap Magyarországon.
Szongoth Domán a negyedik magyar, akit draftoltak az NHL-be
1999-ben Gröschl Tamást az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Leventét a Calgary Flames, míg 2002-ben Vas Jánost a Dallas Stars választotta ki. Szongoth Domán tehát a negyedik magyar hokis, akit kiválasztották a világ legerősebb ligájának draftján. A család együtt nézte a magyar idő szerint szombat este rendezett draftot. Szongoth Kristóf az Origónak elárulta, reális esélyt láttak rá, hogy Dománt kiválasztják.
- Bevallom, apaként iszonyúan izgultam. Próbáltam titkolni, nem terhelni vele Dománt, mert rajta több volt a nyomás. Ő is izgult, a draftot együtt néztük, és annyira nem lepődtünk meg, mert jelezte az ügynökség, hogy komoly esély van rá, hogy valahol a közepén valaki lefoglalja a játékjogát. Éreztük a realitását, nem lehetett figyelmen kívül hagyni.
Érdekes, onnantól kezdve sokkal nehezebb, amikor érzed, hogy van rá esély. Jobban izgulsz, hogy megtörténjen.
Előtte 10-14 csapat kereste őt, telefonon is beszéltek. Ezek a csapatok évek óta figyelik a fiatal játékosokat, elképesztő mennyiségű háttérrel érkeznek a draftra. Kiderült, hogy volt olyan klub, amely már tavaly is figyelte Dománt, de mi nem tudtunk róla. A Buffalo érdeklődéséről viszont hallottunk - árulta el a büszke apa.
Habár számítottak rá, a valóság mindent felülírt. Leírhatatlan élmény volt a családnak, amikor Szongoth Domán nevét meglátták a draft látványos tábláján. Talán ekkor "ütött be" igazán a valóság, tényleg megtörtént, amiről addig csak álmodoztak. Olyan pillanat volt, amilyet az amerikai sportfilmekben látni: a család együtt örül és együtt sír.
- Tényleg elképesztő érzés volt, amikor megláttam a nevét a nagy draft táblán. Aztán megjelent az interneten, hivatalosan közölte a Buffalo Sabres, és akkor fogtam fel, hogy ez tényleg a valóság. Ha két éve valaki ezt mondja nekem, biztos körbe röhögöm.
Megkönnyebbülés volt, de azt is éreztem, hogy picit meg kéne állni. Feldolgozni a sikert, helyére tenni. Levegőt venni, körbe nézni, és ne a következő lépéssel, a következő edzéssel foglalkozni, hanem egy kicsit értékelni a helyzetet, azt, hogy eljutott ide, mert ez baromira nem evidens.
Mennyi munka, mennyi lemondás van ebben. Erre most nem volt időnk, mert Domán azonnal elutazott, megkapta a repülőjegyet, édesanyja segített neki összepakolni, és ment is. Talán az edzőtábor után arra is lesz idő, hogy megéljük a sikert. Ha hazatér, és vége lesz az edzőtábornak, talán arra is lesz idő, hogy minden élmény a helyére kerüljön - fogalmazott Szongoth Kristóf.
Az NHL-draft nem jelent szerződést. A Buffalo Sabres a drafttal négy évre, 2030. június 1-jéig megszerezte Szongoth Domán kizárólagos NHL-játékjogát, vagyis ez idő alatt csak a Sabres köthet vele szerződést a világ legerősebb jégkorongligájában. Ha a Buffalo úgy dönt, nem akar vele megállapodni, akkor elcserélheti a magyar hokis játékjogát egy másik NHL-csapattal. Ha viszont a négyéves határidő úgy jár le, hogy a Buffalo nem cseréli őt el, akkor a klub elveszíti a jogait, és Szongoth bármelyik NHL-csapattal szabadon tárgyalhat. Domán a következő szezonokban tovább fejlődhet.
- Észak-Amerikában az OHL egyik legjobb klubja, a Soo Greyhounds tavaly draftolta őt és szeretné a csapatában tudni. Az egyik legpatinásabb együttesről van szó, igazi nevelő egyesület, nagyon sok játékos került ki innen, például Wayne Gretzky, Joe Thornton és Darnell Nurse. Fejlesztik a játékosokat, tehát nem az lényeg, hogy bajnokok legyenek, hanem az egyéni fejlődés. Ebből a szempontból Domán a lehető legjobb helyre kerülne, mert eddig Finnországban játszott, de a tengerentúlon jobban szem előtt lenne, és ez volna a lényeg - zárta az édesapa.