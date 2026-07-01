Az elmúlt hétvégén a Buffalo Sabres lefoglalta Szongoth Domán játékjogát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr játékosbörzéjén, a drafton. A finn KooKoo magyar hokisa az ötödik körben, összesítésben a 156. helyen kelt el. Ezzel ő lett az NHL történetének negyedik magyar hokisa, akit draftoltak. A szombati gála után felgyorsultak az események, a Buffalo azonnal repülőjegyet küldött neki, Domán vasárnap reggel elrepült, hétfő óta részt vesz a Buffalo Sabres fejlesztő táborában, ami csütörtökig tart. Édesapja, Szongoth Kristóf az Origónak elmondta, fia fáradt, de jól érzi magát.

Szongoth Domán két vb-n szerepelt a magyar válogatottal Fotó: Koncz Márton / KMA

- Vasárnap magyar idő szerint reggel utazott, és ottani idő szerint délután érkezett, azonnal alkalmazkodnia kellett az időeltolódáshoz, rögtön beállni a sorba. Másnap hatkor kelt, ráadásul a pénteki és a szombati draft miatt már előtte sem sokat aludt, így tényleg azt se nagyon tudta, hogy hol van. Lendületből csinálja az egészet. Az első nap a Buffalo Sabres általános igazgatója, Jarmo Kekalainen köszöntötte őket, aztán Dománhoz külön oda ment a helyettes igazgató. Senkit sem ismert, nem tudta, mit várjon. A Buffalo Sabres többi, előző években draftolt játékosaival edznek, száraz felmérések, jeges edzések és elméleti foglalkozások váltják egymást, reggel fél héttől estig gyakorlatilag megállás nélkül. Nagyon feszített, kemény és sűrű a program, reggel 6:30-kor reggeli, és attól kezdve megállás nélkül dolgoznak.

Mentálisan és fizikálisan is nagyon kemény, mindenki 110 százalékot ad ki magából, de tetszik neki.

Az időeltolódás miatt nem sokat beszéltünk, éreztem a hangján a fáradtságát, de azt is, hogy jól érzi magát. Más stílusban játszanak, ilyenkor mindig nagy kérdés, mennyire fogja bírni, de azt mondja, megy neki, tehát nem arról van szó, hogy az életéért küzdene. Nyilván először úgy érezte, huh, hova kerültem, de nem kell megilletődnie. Két elit-vb-n szerepelt, világsztárok ellen játszott, szerzett némi rutint. Az persze más, hogy eddig nem ilyen kaliberű játékosok között edzett. Mielőtt elutazott, arra kértem, hogy „játszd a játékod, csináld, amit tudsz, add önmagad, és majd kiderül, hogy mire lesz elég - mondta Szongoth Kristóf, aki 2025 júliusa óta a KSI szakosztályát vezeti. Ugyanebben az évben elnyerte a Séra Miklós-díjat, amelyet a legjobb utánpótlásedző kap Magyarországon.