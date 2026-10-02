A különleges darabot Michael Jordan a Chicago Bulls hatodik, egyben utolsó bajnoki címét hozó szezonjában viselte. Ez volt az úgynevezett „Last Dance”, amelyben a legendás kosaras ismét NBA-bajnok lett, ráadásul az idény végén hatodik alkalommal is megválasztották a döntő legértékesebb játékosának.

Michael Jordan legendás meze bődületes összegért kelt el

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Michael Jordan meze rekordot döntött

A mez az 1998-as NBA-döntő harmadik mérkőzésén volt Jordanen, amikor a Bulls hazai pályán találkozott az Utah Jazz együttesével. A találkozón Jordan 24 ponttal segítette csapatát, amely végül 96-54-re nyerte meg az összecsapást.

Az ikonikus dresszt Ryan Gough vállalkozó bocsátotta árverésre az amerikai énekes, Pharrell Williams által alapított Joopiter aukciósház közreműködésével.

A szervezők eredetileg 10 és 15 millió dollár közötti értéket becsültek a meznek, amely végül 12,26 millió dollárért talált gazdára.

Michael Jordan 'The Last Dance' Game Worn 1998 NBA Finals Game 3 Jersey has broken the world auction record for an NBA Game-Worn jersey.



A defining relic from one of sport’s most enduring legacies sets a new benchmark. pic.twitter.com/TnzXxHjNYw — JOOPITER (@joopiteronline) September 30, 2026

A mostani eladás egy korábbi csúcsot adott át a múltnak. Jordan előző rekordot jelentő mezéért 10,091 millió dollárt fizettek 2022-ben – azt a darabot szintén az 1998-as NBA-döntőben viselte, az első mérkőzésen.

A teljes sportrelikvia-piaci rekord azonban továbbra sem Jordané. Ezt Babe Ruth 1932-es mezéhez kötik: a baseballlegenda egykori, mérkőzésen viselt darabjáért 2024-ben 24,12 millió dollárt fizettek.