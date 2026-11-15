A mérkőzés előtt nem Borics Ádám számított esélyesnek, hiszen az előző három találkozójából kettőt elveszített, míg 25 éves ellenfele mind a tizenegy profi mérkőzését megnyerte.

Borics Ádám szenzációs kiütéssel sokkolta orosz ellenfelét

Fotó: Cooper Neill / Borics Ádám/Facebook

Az összecsapást az orosz Hasan Magomedsaripov óriási elánnal kezdte, és egy kemény ütéssel gyorsan földre küldte a magyar harcost.

Borics Ádám felállt a padlóról, majd brutálisan elintézte az orosz ellenfelét

A 33 éves magyar MMA-harcos azonban vissza tudott kapaszkodni, és már az első menetben megfordította az összecsapást. A földharc során előbb karfeszítéssel próbálkozott, majd háromszögfojtásba fogta az oroszt, akinek könyökkel addig ütötte a fejét, amíg az végül elveszítette az eszméletét. A küzdelem ezzel idő előtt véget ért.

Borics Ádám hét év és tizenegy mérkőzés után tudott ismét az első menetben befejezni egy találkozót.

A győzelem különösen fontos volt a magyar MMA-harcos számára, hiszen elmondása szerint az AJ McKee elleni vereséget követően úgy érezte, elveszítette önmagát. A dubaji sikerrel azonban ismét rátalált régi formájára, és saját magának is bizonyította, milyen hatalmas szívvel küzd.

Adam Borics SUBMITS Khasan Magomedsharipov in R1 after getting dropped by the left hook #PFLDubai https://t.co/viPmvLEfMq — caposa (@Grabaka_Hitman) November 14, 2026

A magyar harcos a győzelmi beszédében hazájáról és szurkolóiról sem feledkezett meg: „Szeretlek, Magyarország!” – üzente meghatottan.

Borics Ádám profi mérlege ezzel 21 győzelemre és négy vereségre javult, míg Magomedsaripov elszenvedte pályafutása első vereségét. A dubaji diadal új lendületet adhat a magyar klasszis karrierjének, és akár egy későbbi címmérkőzés lehetőségét is megnyithatja előtte.