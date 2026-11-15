A mérkőzés előtt nem Borics Ádám számított esélyesnek, hiszen az előző három találkozójából kettőt elveszített, míg 25 éves ellenfele mind a tizenegy profi mérkőzését megnyerte.
Az összecsapást az orosz Hasan Magomedsaripov óriási elánnal kezdte, és egy kemény ütéssel gyorsan földre küldte a magyar harcost.
Borics Ádám felállt a padlóról, majd brutálisan elintézte az orosz ellenfelét
A 33 éves magyar MMA-harcos azonban vissza tudott kapaszkodni, és már az első menetben megfordította az összecsapást. A földharc során előbb karfeszítéssel próbálkozott, majd háromszögfojtásba fogta az oroszt, akinek könyökkel addig ütötte a fejét, amíg az végül elveszítette az eszméletét. A küzdelem ezzel idő előtt véget ért.
- Borics Ádám hét év és tizenegy mérkőzés után tudott ismét az első menetben befejezni egy találkozót.
A győzelem különösen fontos volt a magyar MMA-harcos számára, hiszen elmondása szerint az AJ McKee elleni vereséget követően úgy érezte, elveszítette önmagát. A dubaji sikerrel azonban ismét rátalált régi formájára, és saját magának is bizonyította, milyen hatalmas szívvel küzd.
A magyar harcos a győzelmi beszédében hazájáról és szurkolóiról sem feledkezett meg: „Szeretlek, Magyarország!” – üzente meghatottan.
Borics Ádám profi mérlege ezzel 21 győzelemre és négy vereségre javult, míg Magomedsaripov elszenvedte pályafutása első vereségét. A dubaji diadal új lendületet adhat a magyar klasszis karrierjének, és akár egy későbbi címmérkőzés lehetőségét is megnyithatja előtte.