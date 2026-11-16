Előzetesen az orosz Hasan Magomedsaripov számított a mérkőzés esélyesének, aki jobban is kezdett, ám Borics Ádám elképesztően felszívta magát. A magyar MMA-harcos már az első menetben háromszögfojtásba fogta riválisát, majd könyökkel addig ütötte a fejét, amíg az végül elveszítette az eszméletét. A küzdelem ezzel idő előtt véget ért, a meccset Borics nem akármilyen teljesítménnyel nyerte meg dagesztáni riválisa ellen.

Borics Ádám fantasztikus győzelmet aratott

Fotó: Cooper Neill / Borics Ádám/Facebook

Borics Ádám nem kímélte ellenfelét

Borics profi mérlege ezzel 21 győzelemre és négy vereségre javult, míg Magomedsaripov elszenvedte pályafutása első vereségét. A 33 éves magyar bunyós a meccs másnapján Sebestyén Balázsék reggeli rádióműsorában beszélt az embert próbáló küzdelemről.

„Azért hozták, hogy megverjen engem. Engem használtak volna arra, hogy őt felemeljék magasabb szintre, de sikerült ezt a hypevonatot megállítanom. Egy balhorogtól kicsit csirkelábam lett az elején, de aztán rögtön fogásba kapaszkodtam. Az alapvető terv az volt, hogy kifárasszam, aztán felülkerekedjek rajta” – árulta el a dagesztáni bunyóssal kapcsolatban a Rádió 1 műsorában Borics, aki lábbal ájulásig fojtotta ellenfelét, majd könyökösökkel kínálta meg.

Miközben fojtogattam, kapta a fejtetőre a brutális könyökösöket. Csont a csonttal ütközik, nem tudom, ennél lehet-e bármi is rosszabb. Közben a kezét is feszegettem.

Amikor rajtad van egy fojtás, és közben kapsz ütéseket is... hát ezt a legrosszabb elviselni” – mondta Borics, aki azt is elárulta, mi az, amit kifejezetten tiltanak a szabályok.

Adam Borics SUBMITS Khasan Magomedsharipov in R1 after getting dropped by the left hook #PFLDubai https://t.co/viPmvLEfMq — caposa (@Grabaka_Hitman) November 14, 2026

Borics Ádám a UFC-ben?

„A fentről lefelé végrehajtott könyökös csak egy-két éve lett engedélyezve.

Fej mögött nem lehet támadni a gerinc vonalát, nem szabad szemet nyomni és ágyékot támadni sem”

– tette hozzá, és azt is felfedte, hogy szakadt belső szalaggal bunyózott, de sikerült így is nyernie.

A jövővel kapcsolatban Borics elmondta, hamarosan tárgyalások következnek számára, de ez a győzelem nagy lökést adhat a pályafutásában. A kiváló harcos rengeteg pozitív üzenetet kapott a hatalmas sikere után, és még az is elképzelhető, hogy a későbbiekben a UFC-ben folytathatja karrierjét.