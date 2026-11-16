Előzetesen az orosz Hasan Magomedsaripov számított a mérkőzés esélyesének, aki jobban is kezdett, ám Borics Ádám elképesztően felszívta magát. A magyar MMA-harcos már az első menetben háromszögfojtásba fogta riválisát, majd könyökkel addig ütötte a fejét, amíg az végül elveszítette az eszméletét. A küzdelem ezzel idő előtt véget ért, a meccset Borics nem akármilyen teljesítménnyel nyerte meg dagesztáni riválisa ellen.
Borics Ádám nem kímélte ellenfelét
Borics profi mérlege ezzel 21 győzelemre és négy vereségre javult, míg Magomedsaripov elszenvedte pályafutása első vereségét. A 33 éves magyar bunyós a meccs másnapján Sebestyén Balázsék reggeli rádióműsorában beszélt az embert próbáló küzdelemről.
„Azért hozták, hogy megverjen engem. Engem használtak volna arra, hogy őt felemeljék magasabb szintre, de sikerült ezt a hypevonatot megállítanom. Egy balhorogtól kicsit csirkelábam lett az elején, de aztán rögtön fogásba kapaszkodtam. Az alapvető terv az volt, hogy kifárasszam, aztán felülkerekedjek rajta” – árulta el a dagesztáni bunyóssal kapcsolatban a Rádió 1 műsorában Borics, aki lábbal ájulásig fojtotta ellenfelét, majd könyökösökkel kínálta meg.
Miközben fojtogattam, kapta a fejtetőre a brutális könyökösöket. Csont a csonttal ütközik, nem tudom, ennél lehet-e bármi is rosszabb. Közben a kezét is feszegettem.
Amikor rajtad van egy fojtás, és közben kapsz ütéseket is... hát ezt a legrosszabb elviselni” – mondta Borics, aki azt is elárulta, mi az, amit kifejezetten tiltanak a szabályok.
Borics Ádám a UFC-ben?
„A fentről lefelé végrehajtott könyökös csak egy-két éve lett engedélyezve.
Fej mögött nem lehet támadni a gerinc vonalát, nem szabad szemet nyomni és ágyékot támadni sem”
– tette hozzá, és azt is felfedte, hogy szakadt belső szalaggal bunyózott, de sikerült így is nyernie.
A jövővel kapcsolatban Borics elmondta, hamarosan tárgyalások következnek számára, de ez a győzelem nagy lökést adhat a pályafutásában. A kiváló harcos rengeteg pozitív üzenetet kapott a hatalmas sikere után, és még az is elképzelhető, hogy a későbbiekben a UFC-ben folytathatja karrierjét.
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