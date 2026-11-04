Jake Paul kijelentette, hogy visszavonul az ökölvívástól, amennyiben vereséget szenved a korábbi kick-box-világbajnok és MMA-harcos Cédric Doumbétől, akivel december 24-én, Dubajban mérkőzik meg.

Jake Paul legutóbb hatalmas verést kapott Anthony Joshuától

Fotó: Giorgio Viera / AFP

A nyolc menetre tervezett cirkálósúlyú összecsapás lesz az amerikai bokszoló első mérkőzése azóta, hogy tavaly decemberben vereséget szenvedett a korábbi nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshuától.

Jake Paul visszavonulhat?

A vereség következtében Jake Paul állkapcsa két helyen is eltört, ezért több műtéten is át kellett esnie.

„Ez egy veszélyes mérkőzés” – mondta a YouTube-csatornáján Jake Paul, akinek az állkapcsát titánlemezekkel és csavarokkal kellett rögzíteni a Joshuától kapott hatalmas ütések következtében.

Cédric egész pályafutása során igazi harcosokkal mérkőzött meg. Kétszeres világbajnok, és senkitől sem fél. Ha ő nyer, szögre akasztom a kesztyűt, és befejezem a pályafutásomat. Ha viszont ő veszít, akkor az az ember, aki a legjobbnak nevezi magát, kikapott egy titánállkapcsú YouTubertől”

– fogalmazott a 29 éves bokszoló.

Cédric Doumbé kétszeres kick-box-világbajnok, profi mérlege 75 győzelem, hét vereség és egy döntetlen, ebből 45 alkalommal kiütéssel diadalmaskodott.

Miután áttért a kevert harcművészetekre (MMA), a 34 éves harcos hét profi mérkőzéséből hatot megnyert. Ezek közé tartozik a Jordan Zebo elleni, mindössze kilenc másodperc alatt aratott kiütéses győzelme is, amelyre 2023 szeptemberében került sor.

Jake Paul, aki profi ökölvívói pályafutása előtt YouTuberként vált ismertté, jelenleg 12 győzelemmel és két vereséggel rendelkezik. Vereségeit a brit Tommy Fury, illetve Anthony Joshua ellen szenvedte el.