A 29 éves Jake Paul számára különösen fontos a visszatérés, hiszen legutóbb tavaly decemberben lépett ringbe, amikor Anthony Joshua ellen szenvedett megsemmisítő vereséget. A mérkőzés a hatodik menetben ért véget, miután Joshua olyan erővel találta el Pault, hogy az amerikai bokszolónak két helyen is eltört az állkapcsa.
A youtuber bokszoló 2020-ban lépett először ringbe. Eddigi 14 mérkőzéséből 12-t megnyert, és mindössze két ellenfelétől, Tommy Furytól és Anthony Joshuától kapott ki.
Jake Pault nem veszi komolyan a kick-boxvilágbajnok
Jake Paul ellenfele, a 34 éves Cédric Doumbé elsősorban kick-boxos eredményeivel vált ismertté. Kétszeres GLORY-világbajnok váltósúlyban. Kick-boxos pályafutása során 75 győzelmet aratott, hét vereséget szenvedett, egy alkalommal pedig döntetlent ért el. Győzelmei közül 45 kiütéssel született. 2021-ben az MMA felé fordult, ahol a Professional Fighters League (PFL) színeiben is versenyzett. Ebben a sportágban hat győzelem és egy vereség a mérlege.
Doumbé pályafutását több emlékezetes és vitatott esemény is kísérte. 2022-ben szerződést kötött a UFC-vel, ám a Darian Weeks elleni mérkőzésére végül nem kerülhetett sor. Elmondása szerint egy MRI-vizsgálat vért mutatott ki az agyában, ezért a szervezet nem engedélyezte a szereplését. A francia MMA-szövetség szintén korlátozta a versenyzési lehetőségeit a mérkőzésszámokra vonatkozó szabályai miatt.
A PFL-ben 2023 szeptemberében mutatkozott be, méghozzá látványos győzelemmel: Jordan Zébót mindössze kilenc másodperc alatt kiütötte. Egy évvel később azonban vitatott körülmények között szenvedett vereséget Baissangour Chamsoudinov ellen. A harmadik menetben jelezte a bírónak, hogy egy üvegszilánk fúródott a lábujjába. A bíró végül beszüntette a mérkőzést, és ellenfelének ítélte a győzelmet.
A közelgő összecsapás különlegessége, hogy Doumbé elsősorban kick-boxos és MMA-s tapasztalatait viszi át a boksz szabályrendszerébe. Paul a mérkőzés bejelentésekor ironikusan megjegyezte, hogy bár nincs olyan kick-boxvilágbajnoki címe, mint ellenfelének, ezúttal nem kick-boxról, hanem ökölvívásról lesz szó.
„Ez a s.ggfej két éve kihívott, miután kilenc másodperc alatt kiütött valami fickót. Nos, te s.ggfej, most megkapod az esélyedet. Kicsit rozsdás vagyok, az állkapcsom sem az igazi, és nincsenek kick-box-világbajnoki címeim, mint neked. De tudod mit? Ez nem kick-box, barátom. Ez boksz” – üzente ellenfelének youtuber bokszoló.
Doumbé válaszában arra utalt, hogy befejezi azt a munkát, amelyet Anthony Joshua elkezdett Paul állkapcsával.
„Jake Paul »Problémás Gyereknek« nevezi magát, de olyasvalakivel, mint én, még sosem került szembe.
Jake szeret beszélni – ahogy én is –, de miután Joshua elbánt az állkapcsával, nem vagyok benne biztos, mennyi mondanivalója maradt még. Én fogom befejezni azt a munkát, amit Joshua elkezdett”
– jött a francia harcos válasza.
A mérkőzés egyben az MVP és a PFL együttműködésének újabb látványos állomása is. A két szervezet együttműködésével egy olyan küzdősport-vállalkozás jött létre, amely a különböző harcművészeti ágak sztárjait kívánja közös eseményeken szerepeltetni.