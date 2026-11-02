A 29 éves Jake Paul számára különösen fontos a visszatérés, hiszen legutóbb tavaly decemberben lépett ringbe, amikor Anthony Joshua ellen szenvedett megsemmisítő vereséget. A mérkőzés a hatodik menetben ért véget, miután Joshua olyan erővel találta el Pault, hogy az amerikai bokszolónak két helyen is eltört az állkapcsa.

Jake Paul legutóbb hatalmas verést kapott, amikor egy komoly harcossal került szembe

Fotó: Giorgio Viera / AFP

A youtuber bokszoló 2020-ban lépett először ringbe. Eddigi 14 mérkőzéséből 12-t megnyert, és mindössze két ellenfelétől, Tommy Furytól és Anthony Joshuától kapott ki.

Jake Pault nem veszi komolyan a kick-boxvilágbajnok

Jake Paul ellenfele, a 34 éves Cédric Doumbé elsősorban kick-boxos eredményeivel vált ismertté. Kétszeres GLORY-világbajnok váltósúlyban. Kick-boxos pályafutása során 75 győzelmet aratott, hét vereséget szenvedett, egy alkalommal pedig döntetlent ért el. Győzelmei közül 45 kiütéssel született. 2021-ben az MMA felé fordult, ahol a Professional Fighters League (PFL) színeiben is versenyzett. Ebben a sportágban hat győzelem és egy vereség a mérlege.

Doumbé pályafutását több emlékezetes és vitatott esemény is kísérte. 2022-ben szerződést kötött a UFC-vel, ám a Darian Weeks elleni mérkőzésére végül nem kerülhetett sor. Elmondása szerint egy MRI-vizsgálat vért mutatott ki az agyában, ezért a szervezet nem engedélyezte a szereplését. A francia MMA-szövetség szintén korlátozta a versenyzési lehetőségeit a mérkőzésszámokra vonatkozó szabályai miatt.

A kameruni-francia Cédric Doumbé lesz Jake Paul következő ellenfele

Fotó: Franck Fife / AFP

A PFL-ben 2023 szeptemberében mutatkozott be, méghozzá látványos győzelemmel: Jordan Zébót mindössze kilenc másodperc alatt kiütötte. Egy évvel később azonban vitatott körülmények között szenvedett vereséget Baissangour Chamsoudinov ellen. A harmadik menetben jelezte a bírónak, hogy egy üvegszilánk fúródott a lábujjába. A bíró végül beszüntette a mérkőzést, és ellenfelének ítélte a győzelmet.

🚨🚨 BAKI S'IMPOSE FACE À CÉDRIC DOUMBÉ ! DOUMBÉ AVAIT UNE ÉPINE DANS LE PIED https://t.co/4BaVpSp1Om — ARENA (@MMArena_) March 7, 2024

A közelgő összecsapás különlegessége, hogy Doumbé elsősorban kick-boxos és MMA-s tapasztalatait viszi át a boksz szabályrendszerébe. Paul a mérkőzés bejelentésekor ironikusan megjegyezte, hogy bár nincs olyan kick-boxvilágbajnoki címe, mint ellenfelének, ezúttal nem kick-boxról, hanem ökölvívásról lesz szó.