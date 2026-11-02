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Jake Paul karácsonykor sem pihen: az Anthony Joshua elleni, súlyos állkapocstöréssel végződő mérkőzése után ismét ringbe lép, méghozzá a kétszeres kick-boxvilágbajnok francia Cédric Doumbé ellen. A december 24-i, Dubajban rendezendő összecsapás nemcsak Jake Paul nagy visszatéréséről szól, hanem két különböző küzdőstílus találkozásáról is.

A 29 éves Jake Paul számára különösen fontos a visszatérés, hiszen legutóbb tavaly decemberben lépett ringbe, amikor Anthony Joshua ellen szenvedett megsemmisítő vereséget. A mérkőzés a hatodik menetben ért véget, miután Joshua olyan erővel találta el Pault, hogy az amerikai bokszolónak két helyen is eltört az állkapcsa.

YouTuber Logan Paul (R) holds his brother, US boxer and influencer Jake Paul, after he lost to British boxer Anthony Joshua (off frame) in a non?title heavyweight bout at the Kaseya Center in Miami, Florida, on December 19, 2025. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)
Jake Paul legutóbb hatalmas verést kapott, amikor egy komoly harcossal került szembe
Fotó: Giorgio Viera / AFP

A youtuber bokszoló 2020-ban lépett először ringbe. Eddigi 14 mérkőzéséből 12-t megnyert, és mindössze két ellenfelétől, Tommy Furytól és Anthony Joshuától kapott ki.

Jake Pault nem veszi komolyan a kick-boxvilágbajnok

Jake Paul ellenfele, a 34 éves Cédric Doumbé elsősorban kick-boxos eredményeivel vált ismertté. Kétszeres GLORY-világbajnok váltósúlyban. Kick-boxos pályafutása során 75 győzelmet aratott, hét vereséget szenvedett, egy alkalommal pedig döntetlent ért el. Győzelmei közül 45 kiütéssel született. 2021-ben az MMA felé fordult, ahol a Professional Fighters League (PFL) színeiben is versenyzett. Ebben a sportágban hat győzelem és egy vereség a mérlege.

Doumbé pályafutását több emlékezetes és vitatott esemény is kísérte. 2022-ben szerződést kötött a UFC-vel, ám a Darian Weeks elleni mérkőzésére végül nem kerülhetett sor. Elmondása szerint egy MRI-vizsgálat vért mutatott ki az agyában, ezért a szervezet nem engedélyezte a szereplését. A francia MMA-szövetség szintén korlátozta a versenyzési lehetőségeit a mérkőzésszámokra vonatkozó szabályai miatt.

French-Cameroonian Cedric Doumbe (L) reacts as the referee stops the game during his welterweight bout against French Baysungur Baki Chamsoudinov as part of the Professional Fighters League Europe (PFL) event at the Accor Arena in Paris, on March 7, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A kameruni-francia Cédric Doumbé lesz Jake Paul következő ellenfele
Fotó: Franck Fife / AFP

A PFL-ben 2023 szeptemberében mutatkozott be, méghozzá látványos győzelemmel: Jordan Zébót mindössze kilenc másodperc alatt kiütötte. Egy évvel később azonban vitatott körülmények között szenvedett vereséget Baissangour Chamsoudinov ellen. A harmadik menetben jelezte a bírónak, hogy egy üvegszilánk fúródott a lábujjába. A bíró végül beszüntette a mérkőzést, és ellenfelének ítélte a győzelmet.

A közelgő összecsapás különlegessége, hogy Doumbé elsősorban kick-boxos és MMA-s tapasztalatait viszi át a boksz szabályrendszerébe. Paul a mérkőzés bejelentésekor ironikusan megjegyezte, hogy bár nincs olyan kick-boxvilágbajnoki címe, mint ellenfelének, ezúttal nem kick-boxról, hanem ökölvívásról lesz szó.

„Ez a s.ggfej két éve kihívott, miután kilenc másodperc alatt kiütött valami fickót. Nos, te s.ggfej, most megkapod az esélyedet. Kicsit rozsdás vagyok, az állkapcsom sem az igazi, és nincsenek kick-box-világbajnoki címeim, mint neked. De tudod mit? Ez nem kick-box, barátom. Ez boksz”üzente ellenfelének youtuber bokszoló.

Doumbé válaszában arra utalt, hogy befejezi azt a munkát, amelyet Anthony Joshua elkezdett Paul állkapcsával.

„Jake Paul »Problémás Gyereknek« nevezi magát, de olyasvalakivel, mint én, még sosem került szembe.

 Jake szeret beszélni – ahogy én is –, de miután Joshua elbánt az állkapcsával, nem vagyok benne biztos, mennyi mondanivalója maradt még. Én fogom befejezni azt a munkát, amit Joshua elkezdett” 

– jött a francia harcos válasza. 

A mérkőzés egyben az MVP és a PFL együttműködésének újabb látványos állomása is. A két szervezet együttműködésével egy olyan küzdősport-vállalkozás jött létre, amely a különböző harcművészeti ágak sztárjait kívánja közös eseményeken szerepeltetni.

 

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