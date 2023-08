Beperelte családot az NFL-játékos, aki A szív bajnokai című filmet ihlette

A The Blind Side című film, ami magyarul A szív bajnokai címen futott a hazai mozikban, egy Michael Oher nevű amerikaifocistáról szól, akit befogadott egy család, miután nem volt hol laknia. A filmben Sandra Bullock játszotta a befogadó család anyuka szerepét. Oher pedig most beperelte a családot.

Michael Oher, - akit a Baltimore Ravens draftolt, majd a negyedik szezonjában Super Bowlt is nyert - , most azért perelte be a befogadó családját, mert állítólag, amikor aláírattak vele egy szerződést 20 évvel ezelőtt, hazudtak neki. Sean és Leigh Anne Tuohy arról írattak alá vele egy papírt, hogy ők lesznek a felügyelői, de Oher úgy gondolta, hogy örökbe is fogadják.

Oher azt szeretné, ha ezt a megállapodást felmondanák, és kompenzációt vár, hiszen a család milliókat keresett a nevével és a történetével.

Oher nyolc szezont játszott az NFL-ben, a Baltimore után szerepelt a Tennessee Titans és a Carolina Panthers csapataiban, majd 2017-ben visszavonult.

Sandra Bullock Oscar-díjat is kapott a filmben alakított szerepéért, ő játszotta Leigh Anne Tuohy-t, az alkotást pedig a legjobb filmnek is jelölték a 2010-es Oscaron.

Oher azt kifogásolja, hogy a család félrevezette a nyilvánosságot azzal, hogy úgy viselkedtek, mintha örökbe fogadták volna őt, amikor hajléktalan tiniként befogadták. A beadvány szerint Oher egészen februárig abban a tudatban élt, hogy örökbefogadták, pedig ez nem történt meg. Ráadásul a család azt is elhallgatta Oher elől, hogy ők rendelkeznek a játékos szerződései fölött. Tuohy-ék 225 ezer dollárért adták el a jogokat a filmkészítőknek és minden jövőbeni bevétel 2,5 százalékáért cserébe.

Oher állítása szerint a 2007-es szerződésen látszólag az ő neve szerepel, de ő soha nem írt alá tudatosan, saját akaratából ilyen papírt.

A szív bajnokai egyébként 300 millió dollárnál is nagyobb bevételt generált. A család ügyvédje egyelőre nem kommentálta a történteket.