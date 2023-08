Juhász Dorka először az amerikai profiligában akar sikeres lenni, utána jöhet az Euroliga

Jelenleg csak a WNBA alapszakaszának utolsó négy mérkőzésére és a rájátszásra koncentrál Juhász Dorka, a Minnesota Lynx kosárlabdacsapat magyar játékosa, aki a következő szezonban Európában játszik.

A sportoló a Washington Mystics elleni 83-72 arányú vereség után a Washingtonban adott interjúban elmondta, hogy a csapat a mérkőzés egyes pontjain lassan védekezett, amit az ellenfél kihasznált, és az eladott labdákból is könnyű pontokat szerzett. Hozzátette, hogy voltak jó pillanatok a mérkőzésen a Minnesota számára is, amiből tanulni kell, és menni tovább. Megjegyezte: a Washington Mystics ismét teljes kerettel tudott kiállni ellenük, a korábban sérült játékosok is pályára léphettek, ami megmutatta az ellenfél erejét.



A WNBA, az amerikai női professzionális kosárlabda-bajnokság alapszakaszának eddig eltelt négy hónapját a magyar játékos úgy értékelte, hogy az nem a tervezetteknek megfelelően kezdődött, de később magára talált a csapat, ami az idén jelentős megújuláson megy át. Kezdjük megtalálni, hogy milyen csapat is vagyunk - fogalmazott Juhász Dorka, utalva arra, hogy az utóbbi időkben nagy csapatok ellen is sikerült győzelmeket aratniuk.