A megváltóról, a nyugdíjas félistenről és az újabb európai uralomról szólhat az NBA-szezon

Október 24-én a címvédő Denver Nuggets és a Los Angeles Lakers meccsével elrajtol az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság, az NBA 78. idénye. Minden tekintet a draft első választottjára, a francia óriásra, Victor Wembanyamára szegeződik, de azért rajta kívül is lesz bőven kire és mire figyelni. Harmadszor is MVP lesz-e Nikola Jokics, vagy Jannisz Antetekounmpo? Mire megy Dallasban Luka Doncic? Eléri-e a 40 ezer pontot az elnyűhetetlennek tetsző LeBron James. Hányszor tartóztatják le fegyverrel a kezében Ja Morantet? Minden kérdésre nem tudjuk a választ, de azért lelkesen keressünk. Nézzék meg, hogy mire megyünk!



Wemby, a San Antonio-i csodatevő

Jó, jó, persze, hogy egy kicsit mi is felszállunk a hype vonatra, de a Victor Wembanyama-jelenség mellett egyszerűen nem lehet csak úgy elsétálni. És nem csak azért, mert a 19 évesen már 224 centi magas (azaz még növésben van!) kongói apától és francia anyától származó Wemby olyan hatalmas, hogy lehetetlen nem észrevenni. Hanem azért is, mert vártak már újoncot óriási felhajtással, a Magic Johnsontó és Michael Jordantől kezdve Kobe Bryanten és Shaquille O'Nealen át LeBron Jamesig vagy éppen Zion Williamsonig, de olyan őrület egyiküket sem övezte, mint Wembyt, aki miatt megőrülnek a közösségi oldalak algoritmusai.

Az előző idényben a Nyugati Főcsoport utolsó helyén záró San Antonio Spurs egy pillanatra sem csinált belőle titkot, hogy őt fogja választani, hiszen minden csapat ugyanígy tett volna a helyükben. A francia élvonalban szereplő Metropolitans 92 ifjú zsenije olyan szinten soha nem látott kosárlabdázó, hogy egyelőre csak a legrutinosabb szakírók is csak a fejüket vakarják, hogy vajon mihez kezd vele a liga. Pontosabban nem is a liga, mert az NBA oda van meg vissza a Wemby-jelenségtől, régóta vártak egy olyan fiatalra, aki újra a figyelem középpontjába helyezi a kosárlabdát, amelyik a Major-ligák között csak a hokit tudja mostanában maga mögött.

Érdemes megnézni a Spurs-drukkerek reakcíóját:

THE WEMBY ERA BEGINS



Here’s an hour-long special to take you inside Spurs training camp, from me and the whole team at KENS 5.



It’s my favorite thing I’ve ever worked on and you can watch free on the KENS 5+ app or right here:https://t.co/SvTbia7Dn7pic.twitter.com/f7ZvOFkOpX — Tom Petrini (@RealTomPetrini) October 7, 2023

A magunk részéről a csapatokat sem féltjük, hiszen, ahogy a többi profiligában, úgy az NBA-ben is annyi nagy taktikus dolgozik, hogy előbb-utóbb kitalálnak ellene valamit, de nem lesz könnyű dolguk, az garantált. Wemby ugyanis nem egy "a magas gyerek majd bezsákolja" típusú játékos. Gyors, jól vezeti a labdát, lát a pályán, lát a pályán, elképesztő ütemérzékével, hihetetlenül hosszú karjaival és óriási lépéseivel félelmetesen védekezik, azaz támadásban - kiválóan dob középtávolról, sőt jól triplázik is - és védekezésben is olyan extrát tud nyújtani, ami sok-sok csapatnak okoz majd keserves perceket.

Az előszezonban két meccset játszott, az Oklahoma City Thunder ellen 20 perc alatt 20 pontot és 5 lepattanót, míg a Miami Heat ellen 22 perc alatt 23 pontot, 4-4 lepattanót és asszisztot jegyzett.

De, ha már az OKC-t említjük: éppen Wemby és a Spurs ellen mutatkozott be az előző draft 2. választottja, a tavaly még az edzőtáborban térdszalagszakadást szennvedett Chet Holmgren. Aki ugyanolyan játékos, mint Wembanyama, csak éppen 7 centivel alacsonyabb, de felépítésben, mozgásban és technikai tudásban is hozza a francia szintjét.

Thunders 2nd year rookie Chet Holmgren made is NBA DEBUT today vs Wemby and the Spurs…



21 PTS (7-10 FG, 2-2 3PT)

9 REBS



Could yall see bro winning ROTY?? pic.twitter.com/N9LsiW1CCk — Frankie Vision (@Frankie_Vision) October 10, 2023

Az NBA szokásos idény előtti igazgatói felmérésén (GM Survey) a fentiek ellenére csak a főnökök fele vélte úgy, hogy Wembanyama lesz az év újonca. A címet az előző idény végén elnyerő Paolo Bancherótól egy évvel ezelőtt 79 százalékuk látta meg az Év Újoncát.

Keleten a helyzet változatlan?

Nos, ez az egyik kérdés, amire nehéz válaszolni, mert volt mozgolódás bőven, de úgy néz ki, hogy azok a csapatok, amelyek eddig erősek voltak erősek is maradtak. Amiben az a becsapós, hogy tavaly sem számított senki a Miami Heatre, aztán a floridaiak tornádóként söpörtek végig a főcsoporton.

Ami tény: a nyár legnagyobb tranzakcióját mindenkit meglepve a Milwaukee Bucks ütötte nyélbe, amelyik a csalódást keltő előző idény után (a címvédőt a rájátszás első körében tükör sima 4-1-el ütötte ki a Heat) a kétszeres MVP Jannisz Antetekounmpo mellé megszerezte a Portland Trail Blazers legnagyobb (egyetlen?) sztárját, Damian Lillardot. A februárban a Houston Rockets ellen 71 pontot szerző 32 éves irányító nem is került olyan sokba, Jrue Holiday mellett egy 2029-es első körös draftjog és két első körös csúsztatott jog (2028 és 2030, miután az NBA-ben tilos egymást követő években első körös draftjogot átadni) volt az ára.

A tavalyi idényben Jannisz és Lillard is 30 pont fölötti átlaggal zárt, így a legtöbben csak azt kérdezik, hogy nem lesz-e fölösleges rivalizálás a két pontgyáros között, ami a csapatjáték rovására mehet? Az optimistábbak azonban inkább abból indulnak ki, hogy Lillard az előző idényt átlagban 10,2 assziszttal zárta, azaz lehet rá számítani kiszolgáló szerepben is, miközben a liga egyik legbiztosabb kezű dobója, ha az utolsó esélyt kell megragadni. A Lakers ellen egy 108-97-es győzelemmel és 14 ponttal mutatkozott be.

Damian Lillard vs Lakers :



14 PTS | 2 REB | 3 PAS | 3 INT | 3-10 TIR



pic.twitter.com/95phRdtnu0 — Role Players (@RolePlayers_NBA) October 16, 2023

Az előző szezont a Bucks mögött a liga második legjobb mérlegével záró Celtics az elmúlt 27 évben mindössze a harmadik olyan csapat volt, amelyik támadásban és védekezésben is a top 3-ban zárt. És ezen a még tudtak egy fokozatot csavarni felfelé. A Lillard-üzletben Portlandbe zavart Holiday ugyanis végül Bostonban kötött ki, ahogy a 221 centis lett center Kristaps Porzingis is zöldben folytatja a washingtoni szenvedés után. Ha utóbbi nem lesz sérült (az előző idényt megelőző öt szezonban 194 meccset hagyott ki), és a 37 éves Al Horford is bírja a terhelést, akkor a Jaylen Brownnal és Jayson Tatummal brutálisan erős sora lesz a Celticsnek.

Porzingis leszedi, Holida bedobja:

Jrue Holiday from downtown



Catch 76ers/Celtics #NBAPreseason action on ESPN! pic.twitter.com/oZbHKBQRFQ — NBA (@NBA) October 8, 2023

Az előző idény keleti harmadikjánál, a Philadelphia 76ers csapatánál nem sokáig örülhetnek újabban a jó híreknek. Anno, amikor megszerezték James Hardent, mindenki tapsolt, hogy micsoda csapat lesz a Joel Embiid, Ben Simmons, Harden trió körül. Végül nagyjából semmilyen sem lett, a durcás Simmons addig kelletlenkedett, hogy elcserélték Brooklynba, majd most, hogy Allen Iverson 2001-es sikere után Embiid személyében ismét a Sixers adta az MVP-t, megint nem lehet nagyon örömködni, mert most meg Harden körül áll a bál. Beard (azaz Szakáll) ugyanis nagyon menne, miután szemmel láthatóan idén sem lesz esélye bajnoki gyűrűre. Egész nyáron abban reménykedett, hogy létrejön a csere, majd, amikor mégsem járt sikerrel, nyilvánosan lehazugozta a csapat igazgatóját, Daryl Morey-t, mondván, ő Phillyből szeretne visszavonulni, de a gonosz GM nem hagyja.

Morey és Harden 2022-ben:

The Clippers have offered the Sixers a 1st round pick, a draft-pick swap, and expiring contracts for James Harden, per @PompeyOnSixers.



Morey is reportedly the “one holding up the deal.” pic.twitter.com/1Zr7XAONvg — Legion Hoops (@LegionHoops) October 15, 2023

A Houstonból és Brooklynból is magát elcseréltető Harden még bízik a csodában, és Simmonsszal ellentétben becsületes munkavállalóként ott van az edzéseken, de évi 35,6 millió dolláros fizetése aligha fog segíteni új csapatot találni 34 évesen. Bár a Clipperstől beesett egy ajánlat két első körös draftjogot felajánlva.

Keletről még a Lillardról lemaradó, az előző idényben a play-inből a nagydöntőbe jutó Miami Heat érdemel még említést, ahol Jimmy Butler ismét csak magára számíthat, valamint minden évben valami nagyot akaró Brooklyn Nets. Ahol ismét egész jó a keret (Simmons mellett Mikal Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie), amelyik viszont előszeretettel "eszi meg" az edzőt az idény felére.

Vénnek való vidék

Ha már egy 19 éves sihederrel indítottunk Nyugaton, akkor most adjunk szót az öregeknek is. Közülük is elsőként LeBron Jamesnek. A Los Angeles Lakers és az NBA két évtizedének (egyik) legnagyobb sztárja 38 évesen a 21. szezonjára készül, és még mindig nem nagyon akarnak romlani a statisztikai mutatói. Vele kapcsolatban két kérdés merül fel: először is, hogy összejön-e az újabb bajnoki cím a Lakersszel, ami az ötödik aranygyűrűt jelentené a számára, illetve, hogy eléri-e a liga történetében elsőként a 40 ezer pontot? Utóbbira van több esély, hiszen már csak 1348 pont hiányzik hozzá, és James rendre 1500 pont körül teljesít egy idényben.

Egy másik vén fickó, a szintén 38 éves Chris Paul, aki három phoenixi idény és egy elveszített nagydöntő (2021) után váltott csapatot, és igazolt a liga trónjára visszavágyó Golden State Warriorshoz.

Pointgod még mindig a középtávolik királya:

Ahol majd a négyszeres bajnok, kétszeres MVP Steph Curryvel kell "megküzdenie" a labdáért, és, ha sikerrel jár, akkor talán befoghatja a gólpasszok és labdaszerzések örökranglistáján egyaránt második Jason Kiddet (előbbi téren 591-el, míg utóbbi száman 140-nel van most a dallasi edző mögött). Az éllovas John Stockton mindkét mutatóban nagyon messze van.

A Warriorsban kettőjük mellett továbbra is ott lesz Klay Thompson és Draymond Green, de erős a folytatás is Andrew Wigginsszel, Dario Sariccsal vagy Jonathan Kumingával. Nem beszélve a kispadról, ahol talán a liga legjobb edzője ül Steve Kerr személyében.

Két nagy kérdőjel Nyugaton

Az egyik kérdőjel Luka Doncic és a Dallas Mavericks neve mögött áll. A szlovén zsenire megint nem vár könnyű idény, és ezzel bizonyára ő is tisztában van. A Doncic és Kyrie Irving köré építeni kívánt csapatba erősítésnek csak Grant Williams érkezett Bostonból, de elég karcsúnak tűnik a keret összességében. A csapat első három előszezon meccsét elvesztette, Madridban ráadásul még Doncic is megsérült, öt percet játszott korábbi csapata ellen, azt is sérült bokájára vigyázva, mint a hímes tojásra. És míg Kerrt az imént a liga egyik legjobb edzőjének tituláltuk, addig Jason Kiddről (akiért játékosként rajongtam) nagy merészség lenne ugyanezt állítani.

A másik kérdőjel Phoenix egén rajzolódik ki. A franchise-t az előző szezonban átvevő Matt Ishbia ismét aktív volt a piacon, de újfent kérdéses, hogy milyen sikerrel járt el az arizonai tulaj. Ugyanis Kevin Garnett megszerzése is csak félsiker, a liga egyik legjobbja nem olyan ellenállhatatlan, mint azt sokan remélték. Ráadásul Monty Williams kirúgása óta az öltözői hangulat is mintha megfeneklett volna, és nagy kérdés, hogy a taktikai lángelmének tartott Frank Vogel pedagógusként is olyan jó-e. Az biztos, hogy DeAndre Ayton már nagyon elvágyódott Phoenixből, és még a nem sok jóval kecsegtető Portlandet is vállalta, a cserébe helyette érkező Jusuf Nurkic mutatói nagyon hasonlóak, majd elválik, hogy beválik-e.

Nurkic és Ayton mezt cseréltek a nyáron:

Assuming Deandre Ayton is done: 7 points on 3-of-6 shooting, 6 rebounds, 3 assists, 2 turnovers.



Jusuf Nurkic got the better of him tonight: 17 points on 6-of-8 shooting, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals.



Your thoughts on how Nurkic performed? #Sunspic.twitter.com/9mfKfM0lzB — Trevor Booth (@TrevorMBooth) October 13, 2023

Ami nem kérdés, hogy a címvédő Denver Nuggets az új idényben sem lesz gyengébb és nem lesz kevésbé esélyes a címvédésre. A csapat két legnagyobb sztárja, azaz Nikola Jokics és Jamal Murray kihagyta a nyári világbajnokságot, és Aaron Gordon is kipihente magát, többek között Jokiccsal Szerbiában.

Nikola Jokic and Aaron Gordon are living their best lives in Serbia this summer



( : @nuggets)

pic.twitter.com/xURK4hxM86 — NBA (@NBA) August 15, 2023

Jöjjön akkor a nyugati szavazás!

Folytatódik a tengerentúli dominancia?

Mármint Amerikából nézve tengerentúli, és nem másról van szó, mint a legértékesebb játékos díjáról, amit utoljára 2018-ban, James Harden révén nyert el amerikai játékos. Azóta Jannisz és Jokics két-két alkalommal örülhetett, legutóbb pedig a kameruni-francia (és pár hete már amerikai válogatott) Joel Embiidé volt a megtiszteltetés. Ez a hármas most is nagy esélyese a díjnak, sőt, ha Wemby szezonja úgy sikerül, ahogy azt sokan várják, akkor Wilt Chamberlain (1960) és Wes Unsel (1969) után a francia tini lehet a harmadik, aki az év újonca díj mellé az MVP-trófeát is begyűjti.

Persze, az idény kimenetelétől függően másoknak is van esélyük az MVP-díjra, például Doncicnak, Durantnek, Devin Bookernek, vagy leginkább Steph Currynek.

Ugyancsak sokakat emésztő kérdés, hogy mi lesz a 2019-es draft második választottjával, Ja Moranttel? A Memphis Grizzlies sztárját az előző idényben kétszer tiltották el fegyverrel történő nyilvános hadonászás miatt, és nem úgy tűnt, mintha ezek a büntetések bármit is változtattak volna a fejében. Nagyon szomorú lenne, ha az ostoba pózolás oltárán áldozná fel fantasztikus tehetségét és csillogó karrierjét.

Nemzetközi meccsek és minitorna

Az NBA érzi a megújulás szükségét, és tesz is érte, hogy továbbra is érdekesnek tudjon tűnni a szurkolók számára. A rájátszásban 2020-ban bevezetett play-in sikeresnek bizonyult, hiszen plusz négy csapat számára nyitja ki a play-off kapuját. Az idei szezonban pedig jön a szezonközbeni minitorna (In-season tournament). Mutatjuk az idény legfontosabb dátumait.

A liga 30 csapatát Keleten és Nyugaton is 3-3 darab 5 csapatos csoportba osztották be, és novemberben minden kedden és pénteken a torna keretei között mérkőznek meg egymással két-két meccset otthon, illetve idegenben játsszva. A negyeddöntőbe a hat csoportgyőztes és a két legjobb második jut tovább, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódnak a küzdelmek. Az elődöntőket és a döntőt Las Vegasban rendezik, és a győztes csapat minden játékosa félmillió dollárt kap.

The First-Ever In-Season Tournament, explained!



The West and East Groups A, B, and C:



The Group Stage will start 11/3 and take place on Tuesdays and Thursdays throughout November.



The top 8 teams will advance to the knockout rounds....



...with the top 4 advancing to the semis… pic.twitter.com/Z9FojWpDUW — NBA (@NBA) October 13, 2023

Az NFL-hez hasonlóan az NBA is rendez nemzetközi meccseket. November 9-én Mexikóvárosban az Orlando Magic és az Atlanta Hawks, míg 2024. január 11-én Párizsban a Brooklyn Nets és a Cleveland Cavaliers mérkőzik meg egymással.