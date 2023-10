Mike Tyson lement kutyába - videó

Az amerikai bokszlegenda, Mike Tyson egy óriás testű kutyával barátkozott. Az egykori világbajnok annyira megörült a négylábú állatnak, hogy teljesen kivetkőzött magából.

A most 57 éves Mike Tyson volt a legfiatalabb nehézsúlyú bokszoló, aki világbajnoki címet nyert. Becenevei (Iron Mike, Kid Dynamite, The Baddest Man on the Planet) is arra utaltak, hogy elképesztően kemény volt a ringben. Ő volt az egyik leghíresebb bokszoló, nem csak tehetsége, hanem a ringen kívüli aggresszív viselkedése miatt is.



Ennek ellenére a kőkemény bokszoló képes ellágyulni, főleg, ha kutyákról van szó. Nemrégiben egy óriási kutyát hoztak elé, és Tyson egyből barátkozni kezdett a négylábú állattal. Sőt, ő is négykézlábra ereszkedett, mint egy kutya, hogy az állat bizalmában férkőzözzön.