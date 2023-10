A magyar kosaras hamarosan aláír a Lakers fiókcsapatához

Valerio-Bodon Vincent napokon belül szerződést köt az észak-amerikai G-ligában szereplő South Bay Lakers kosárlabdacsapatával.

A 22 éves magyar válogatott játékos szeptemberben kapott egy úgynevezett E10-es szerződést a Los Angeles Lakers NBA-csapatától. A tehetséges kosaras így az elmúlt hetekben LeBron Jamesékkel készülhetett és a profiliga előszezonjában vasárnap a Milwaukee Bucks ellen pályára is lépett, öt percet játszott. A hét elején ugyanakkor a kaliforniai gárda jelezte, hogy lemond a játékjogáról.



Valerio-Bodon menedzsmentjének szerdai közleménye szerint a korábban kötött megállapodás értelmében most a G-ligában érdekelt South Bay csapatához ír majd alá a dominikai születésű játékos, ami "várhatóan a napokban megtörténik".



A közleményből kiderül, hogy a kosaras a csapat november elején induló edzőtáboráig egyéni képzéseken és fejlesztésen vesz részt, a bajnoki szezon pedig november 10-én rajtol. A menedzsment most azt is közölte, hogy Valerio-Bodon Vincent hasznos időt töltött a Los Angeles Lakersnél, amely pozitív visszajelzéseket adott róla és az edzői stáb összességében kedvező véleménnyel volt a teljesítményéről.