Doncic elrontotta a francia szupertehetség bemutatkozását az NBA-ben - videó

A korszakos tehetségnek kikiáltott francia Victor Wembanyama 15 ponttal mutatkozott be szerdán az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA).

A San Antonio Spurs 19 éves és 224 centis centere már a bemelegítésnél álló ovációt kapott a szurkolóktól, és korán összeszedett négy személyi hibája ellenére nem okozott csalódást első NBA-meccsén. Az este hőse azonban a texasi szomszédvár klassszisa, Luka Doncic lett, aki 33 ponttal, 13 lepattanóval és 10 gólpasszal vezette 126-119-es sikerre a Dallast.

A szlovén sztár előtt csak Jannisz Antetokunmpo (2019) és Oscar Robertson (1961, 1966) volt képes szezonnyitó mérkőzésen legalább 30 pontos tripla duplára.



Az Indiana 143 pontot szórt a Washingtonnak úgy, hogy hét játékosa is tíz pont felett dobott (143-120), míg a júniusban nagydöntős Miami minimális különbséggel verte 103-102-re a vendég Detroitot.



Az idény egyik favoritja, a Boston főként Jayson Tatum 34 és a Washingtonból átigazolt lett Kristaps Porzingis 30 pontjával múlta felül a New Yorkot 108-104-re. A németekkel szeptemberben világbajnok Dennis Schröder 22 ponttal mutatkozott be a Minnesotát 97-94-re legyőző Torontóban.