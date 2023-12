Megszakadt minden idők leghosszabb vereségsorozata, "ezt még Stevie Wonder is látta"

A Detroit Pistons sorozatban 28 vereség után nyert ismét az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA).

A liga leghosszabb vereségi szériáját beállító csapat szombaton 129-127-re legyőzte odahaza a Toronto Raptorst, ami után nagy érzelmek szabadultak el az öltözőben. A fiúk kiabáltak, én pedig sírtam. Hihetetlen boldogság ez" - jelentette ki Monty Williams vezetőedző, akinek tanítványai október elején nyertek legutóbb.

A 2004-ben NBA-bajnok Detroit csütörtökön Bostonban állította be minden idők leghosszabb vesszőfutását: ezt megelőzően a Philadelphia kapott ki a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os szezonon átívelően egymás után 28-szor. Az összes amerikai profi ligát tekintve csak a - ma Arizona Cardinals néven működő - Chicago Cardinals amerikaifutball-csapata produkált ennél hosszabb, 29-es vereségsorozatot, még 1945-ben.

A többi NBA-meccsen is akadt érdekesség

A Minnesota Timberwolves 108-106-os sikerrel rontotta el a szupersztár LeBron James 39. születésnapját. A Los Angeles Lakers ásza három másodperccel a vége előtt egy triplával kiegyenlített, de a videózás után a bírók kétpontosnak minősítették a találatot.

A 26 pontos James igencsak zokon vette az ítéletet: Egyértelműen a vonal mögött volt a lábam, még Stevie Wonder is látta. A bírók nem tudtak dönteni, aztán ötezer kilométerrel arrébb a New Jersey-i videóközpontban a sonkás szendvicset evő fickók ezt találták ki" - dühöngött az NBA legeredményesebb dobója.

A nap slágermeccsén a Dallas Mavericks a 39 pontos Luka Doncic vezérletével diadalmaskodott 132-122-re a Golden State Warriors vendégeként. A San Franciscó-iak klasszisa, a triplarekorder Stephen Curry csak 25 pontig jutott.