Szobrot kapott a legendás Kobe Bryant - fotók

A Los Angeles Lakers szobrot avatott legendás kosarasa, a 41 évesen elhunyt Kobe Bryant tiszteletére.

Az ötszörös NBA-bajnok kosárlabdázó, Kobe Bryant 2020-ban, helikopter-balesetben veszítette életét. A szerencsétlenségben 13 éves lánya, Gianna, valamint hét másik ember is meghalt. Egyetlen klubja, a Los Angeles Lakers most egy öt és fél méternél is magasabb, 1,8 tonna súlyú bronzszoborral állított emléket a legendának.

Kobe Bryant szobra a Lakers arénája, a Crypto.com Arena előtt lesz látható.

„Ez a szobor talán úgy néz ki, mint Kobe, de igazából úgy néz ki, mint a tökéletesség" – mondta a Lakers legendája, Kareem Abdul-Jabbar, aki mellett ott volt a szobor avatásán Magic Johnson, Jerry West és Derek Fisher is. A csapat korábbi edzője, Phil Jackson és Kobe Bryant özvegye, Vanessa is ott volt az ünnepségen.

Vanessa elmondta, örömmel tölti el, hogy a fiatal játékosok még mindig felnéznek Kobe-ra és ő is büszke lenne rá, hogy még mindig sokakat inspirál.

Kobe-ról egyébként még két szobrot mintáznak majd. Egyet, amin a 24-es számú met viseli, a másikon pedig a lányával lesz majd látható.

A csütörtöki szoboravatás után a Lakers játékosai a Black Mamba mezeket viselték, ami Bryant becenevére utal, de a csapat így is kikapott a bajnok Denver Nuggets-től.