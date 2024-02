Sokan nem szeretik, pedig ennek a növénynek sok jótékony hatása van!

Azonban a fokhagyma használata nemcsak az egészségügyi előnyökről szól. Számtalan módon felhasználható az ételkészítés során, hogy ízletes és változatos fogásokat hozzunk létre vele. Például a fokhagymát pirítani vagy sütni lehet, hogy egy intenzív, füstös ízt adjon az ételeknek. A fokhagymapüré és a fokhagymaolaj is remek alapanyagok mártásokhoz és különböző dresszingekhez.

A fokhagyma felhasználásának egy másik kreatív módja a fermentálás. A fermentált fokhagyma – más néven fekete fokhagyma – egy olyan folyamat eredménye, amely során a fokhagyma lassan és alacsony hőmérsékleten erjed. Ez a folyamat intenzívebbé teszi az ízeket, és enyhíti a fokhagyma erős illatát és ízét, ezáltal fogyasztóbarátabbá válik.

Továbbá, a fokhagyma a hagyományos ételeken kívül is felhasználható. Például fokhagyma lehet az alapja házi szószoknak, vagy akár a fűszeres fokhagymás vajnak, amely tökéletes arra, hogy rákenjünk kenyerünkre feltét gyanánt vagy steak mellé. Kísérletező kedvűek a fokhagymát akár süteményekbe is be lehet csempészhetik, hogy egy kis pikantériát és különleges ízt adjon az édességeknek.