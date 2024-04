Kóstolja meg a leggazdagabbak kedvenc zöldségét

A válasz: az attól függ! A fehér spárga a legnépszerűbb, íze lágy, de alaposan meg kell hámozni, különben keserű lesz. Feje alatt kb. 2 cm-rel kell kezdeni a tisztítást, és a szárak végét is le kell vágni. A zöld spárga íze erőteljesebb, és nem feltétlenül szükséges meghámozni, ha jól le tudjuk öblíteni. A lila spárga igen ritka, íze a fehér és a zöld keveréke.

Ezért együnk minél több spárgát!

A spárga alig tartalmaz kalóriát, ellenben nagyon sok a szervezet számára nélkülözhetetlen vitamint (A, B1, B2, C) és ásványi anyagot (kálium, foszfor, kalcium). Mindenféle diétába illeszthető, támogatja az anyagcsere és emésztési folyamatokat. 100 gramm főtt spárgában mindössze 13 kilókalória található. Párolva, sütve, grillezve, önmagában vagy köretként fogyasztva egyaránt nagyon finom, de természetesen főzhetünk belőle krémlevest, baconbe tekerve is megsüthetjük, sőt, quiche, rizottó, pizza és még akár muffin tökéletes kiegészítője, ízesítője is lehet. Érdemes minél többször készíteni, fogyasztani a szezon idején.