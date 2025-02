Rász el-Haima gasztronómiája: falatnyi mennyország csipetnyi beduin ízvilággal

Rász el-Haima híres természeti szépségeiről és kulturális örökségéről, de a konyhaművészete is turisták millióit vonzza minden évben. Különösen azokat, akik kedvelik a közel-kelet fűszeres ízeit. Fogásai a helyi beduin hagyományokat, a Perzsa-öböl menti tengeri ízeket és a szomszédos arab országok kulináris hatásait ötvözik.

Ínycsiklandozó ételei híven tükrözik az emírség sokszínű történelmét, amelyben a kereskedelem és a kultúrák találkozásának meghatározó szerepet jutott.

Öt napot tölthettem az európai szemmel semmihez sem fogható gazdagságban, ahol mindennap megkóstolhattam a helyi ízeket az ötcsillagos luxus szálloda, a Sofitel éttermében.

Helyi alapanyagok és kulináris alapok

Rász el-Haima konyhája elsősorban a helyi alapanyagokra épül. Egyrészt a tenger közelsége miatt a halakra és a tenger gyümölcseire, például a garnélarákra, a királyhalra és a tintahalra, másrészt a sivatagi és hegyvidéki táj miatt a datolyapálmafa termésére, valamint a helyben nevelt kecske és bárány húsára.

A luqaimat az emírség egyik legismertebb desszertje, amelyet gyakran szolgálnak fel ramadán idején

Fotó: Rász el-Haima-i Turisztikai Fejlesztési Hatóság

Ugyanakkor fűszerek nélkül nem létezhet az emírségi konyha.

A beduin hagyományoknak megfelelően ezeket is évszázadok óta használják. A sáfrány és kardamom mellett, - amelyekből a kávéjukba is jut - , a fahéj, a kurkuma és a szegfűszeg adja ételeik jellegzetes aromáját. Szeretik a párolt zöldségeket és a rizset is. Mindezt az egyik felszolgáló árulta el nekem vacsora közben. Azt is megtudtam tőle, hogy Rász el-Haimában gasztronómiai fesztiválokat is rendeznek, ahol egy helyen lehet megismerkedni az összes helyi fogással.

Hagyományos ételek és specialitások

Mandi és Majboos

A rizses húsételek Rász el-Haima konyhájának ikonikus fogásai. A mandi könnyedebb, a majboos viszont ízesebb, fűszeresebb változatban készül. Mindkettőt lassan főzik, hogy a hús omlós és szaftos legyen, a rizs pedig magába szívja a fűszerek gazdag aromáját.

Madrooba

Ez egy krémes, sós étel, amelyet sokszor halból készítenek. Az ételt liszttel és fűszerekkel sűrítik. Nagy családi összejöveteleken szolgálják fel.

Ebben az emirségben szeretik a beduin hagyományok alapján készült fűszeres ételeket

Fotó: Rász el-Haima-i Turisztikai Fejlesztési Hatóság

Luqaimat

Ez az emírség egyik legismertebb desszertje. Az apró, mézzel és datolyasziruppal megbolondított tésztagolyók kívül ropogósak, belül puhák és édesek. A helyiek szerint ez az étel szimbolizálja leginkább a vendégszeretetüket. Gyakran szolgálják fel a ramadán idején.