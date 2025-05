Ahol az érték és az íz találkozik: így varázsol a Scruton cafe and more

A Scruton név mára egy egyedülálló élményvilággá vált: a Scruton márka két önálló albrandje, a Scruton bistro and more (Scruton V.P., Scruton MCC, Scruton Pelso és az újonnan nyíló Scruton Szeged) és a Scruton cafe and more (Allee, Mammut) eltérő hangulatban, de közös értékek mentén hozza közelebb a kultúrát, a közösséget és a minőségi gasztronómiát. Középpontban az otthon szeretete, a hagyományok tisztelete és a lokális szerepvállalás áll.

Míg a Scruton bistro and more helyszínei elsősorban a minőségi gasztronómia színterei, ahol a klasszikus magyaros fogások modern köntösben jelennek meg, addig a cafe and more a városi hétköznapokat teszi különlegessé specialty kávékkal, szezonálisan megújuló desszertkínálattal és elegáns belső terekkel. A középpontban itt is a filozófus gondolatvilága áll, csak épp modern enteriőrbe és ízélményekbe öltöztetve.

Scruton Allee: frissesség, természetesség és az alma varázsa

Az Allee Bevásárlóközpont első emeletén, a Libri könyvesboltban található Scruton cafe and more különleges belső tere az alma motívum köré épül. A filozófus természet iránti tiszteletét megidéző dizájn friss, könnyed, mégis letisztult: almafából készült bútorok, gyümölcsös színek, és az almáskert hangulatát idéző részletek várják a betérőket.

Scruton Allee, Fotó: Batár Zsolt

Scruton Mammut: elegancia, dinamizmus, és egy csipet angol stílus

A Mammut II. második emeletén megnyílt közösségi pont a filozófus lovak iránti szenvedélyét és az angol szalonkultúra eleganciáját idézi. A tér belső világa egyszerre energikus és kifinomult. A dizájn szimbólumai finoman utalnak a ló és a lovas világára: sötétebb tónusok, klasszikus formák, bőrborítások és természetes textúrák jellemzik.

Scruton Mammut, Kép:Batár Zsolt

Különleges ízélmények – szezonálisan megújuló kínálat

A gasztronómiai választékukban a desszertek és specialty kávék dominálnak, különleges ízekkel. A kínálat tükrözi az enteriőr által képviselt szellemiséget is. Például az almapresszó névre keresztelt signature italunk: gőzölt szűretlen almalé, friss kávé és fahéj kombinációja, amelynek tökéletes kiegészítője Scruton alma sütemény, amely nagymamáink almáspitéjének hangulatát idézi meg egy modern csavarral.