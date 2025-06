Ételek, amiket sose tárolj műanyag dobozban – egészséged bánhatja

A műanyagok mindenhol jelen vannak, és mivel a műanyag lebomlani nem tud, csak apró darabokra esni, egyre több helyen találnak mikroműanyagokat: például a termőföldben, az ételekben, az emberi szervezetben. Természetesen e mesterséges anyagok testünkbe kerülése betegségek kialakulásával hozhatók kapcsolatba, így a problémakör egyre több kérdést vet fel az orvostudományban. Egy biztos: műanyag dobozba nem érdemes mindenféle ételt belepakolni.

Műanyag dobozból nem mindig jó ötlet enni

Fotó: Pexels

A Delish-nek nyilatkozó Dr. De Vizcaya Ruiz véleménye szerint a műanyag ételhordókból az ételeinkbe, majd szervezetünkbe kerülő mikroműanyagok problémája egyre jelentősebbé válik, ám a terület még nem eléggé kutatott. A szakértő úgy véli, ha időről időre műanyag edényekbe tesszük az ételt, relatív kevés veszélynek tesszük ki magunkat, de ha gyakran járunk el így, növeljük a mikroműanyagoknak való kitettségünket.

„Általános konszenzus van arról, hogy ételeinket műanyag ételhordóban tárolni elég egészségtelen. Még a tartósabb darabokból is válnak le mikroműanyagok, ha sokáig használjuk azokat, főleg, ha forró ételt teszünk beléjük” – mondta a lapnak egy másik szakértő, Quoc Le.

Ezeket az ételeket ne tedd műanyag dobozba

Az eddigi kutatások alapján ajánlott más anyagú, például üveg tárolókat beszerezni. Ha egyelőre mégis műanyagot használunk, az alábbi ételeket inkább ne dobozoljuk el, ugyanis ezek elősegíthetik a műanyag károsodását, a mikroműanyagok leforgácsolódását:

Savas ételek: a paradicsomszószos, ecetes vagy erősen citromos ételeket ne tegyük műanyag dobozba. Ezeknek savtartalma könnyen kikezdheti a műanyagot. Olajos és zsíros ételek: Ezek a típusú ételek könnyebben magukba szívják a káros anyagokat. Szerencsére a rántott, olajban sütött ételek amúgy is frissen finomak igazán, így már csak ezért sem érdemes dobozolni őket. Túl forró ételek: minden esetben hagyjuk, hogy szoba-hőmérsékletűre hűljenek az ételek, mielőtt műanyag dobozba helyezzük őket. Ezzel minimalizálhatjuk a vállalt kockázatot.

Mit tegyünk, hogy biztonságosan használhassuk a műanyag dobozokat?

Ha továbbra is használunk műanyag dobozokat, mindenképp figyeljünk arra, hogy a tárolók takarításakor igyekezzünk minél kíméletesebben eljárni. A sok dörzsölés, súrolás elősegíti a műanyag forgácsolódását. Kerüljük a műanyag dobozokban való mikrózást is – még akkor is, ha a címke szerint biztonsággal melegíthetünk az edényben mikrohullámú sütőben is.