Vegyszermentes élvezet: íme a 15 legtisztábbnak ítélt zöldség, gyümölcs 2025-ben

A környezetvédelmi és egészségügyi témákkal foglalkozó amerikai nonprofit szervezet, az Environmental Working Group (EWG) minden évben közzéteszi, melyek a legszennyezettebb és legkevésbé szennyezett zöldségek, gyümölcsök. Előbbi ételek csoportjából áll össze a „Piszkos 12”, utóbbiból a „Tiszta 15”. Nemrég közzétették a 2025-ös évre vonatkozó listákat, amelyeken korábban nem szereplő tételek is vannak. Szerencsénkre a legtisztább alapanyagokat listázó összeállításra még a világ legtöbbet fogyasztott gyümölcse, a banán is felkerült – de nézzük, mi minden kapott helyet rajta.

Tiszta 15: ezek a legtisztább gyümölcsök, zöldségek

Fotó: Pexels

Clean Fifteen, avagy a Tiszta 15

Az EWG a korábbi évekhez hasonlóan azt vizsgálta, melyik gyümölcs, zöldség mennyi növényvédőszer-maradványt tartalmaz. Méréseik során nem organikus termékeket vizsgálnak. Idén több mint 47-féle zöldséget és gyümölcsöt vizsgáltak, összesen 53.000-nél is több mintán. Ez évben már nemcsak a vegyszermaradványok jelenlétét figyelték, de azok toxikusságát is.

2025 legtisztább zöldségei, gyümölcsei

A végső lista így alakult:

Ananász Kukorica Avokádó Papaya Hagyma Zöldborsó (fagyasztott) Spárga Káposzta Görögdinnye Karfiol Banán Mangó Répa Gomba Kivi

A lista érdekessége, hogy két olyan alapanyag is szerepel rajta, amelyek eddig nem szerepeltek: a karfiol és a banán. Utóbbi állítólag a legtöbbet fogyasztott gyümölcs a világon. Hazánkban is jól fogy, bár közel sem őshonos fajta – ezért is örülhetünk, hogy a már megpucolt gyümölcsön relatív kevés vegyszermaradvány, egészségünkre káros anyag található.

Mit jelent mindez?

Mindenkinek több gyümölcsöt és zöldséget kellene enni, függetlenül attól, hogy organikus vagy vegyszereket használó gazdaságban állítják elő a termékeket – hívta fel a figyelmet az EWG tudósa, Alexa Friedman a Delish cikke szerint. Szerinte a Tiszta 15 listája segítség lehet azon vásárlók számára, akik szeretnék elkerülni a vegyszermaradványokban gazdagabb alapanyagokat. Azt javasolja, ha odafigyelnénk arra, hogy az általunk vásárolt alapanyagok (minél inkább) vegyszermentesek legyenek, válogassunk a Tiszta 15 termékei közül, illetve ha olyat kívánunk, ami a Piszkos 12 listáján van, válasszunk organikus, bio változatot.