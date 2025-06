Vegyszer a tányéron: ez a 12 legszennyezettebb zöldség és gyümölcs

Az Environmental Working Group (EWG), egy környezetvédelmi és egészségügyi témákkal foglalkozó amerikai nonprofit szervezet évről évre közzéteszi, melyek a vegyszermaradványokkal legszennyezettebb és legkevésbé szennyezett zöldségek, gyümölcsök. Előbbi ételek csoportjából áll össze a „Piszkos 12”, utóbbiból a „Tiszta 15”. A 15 legtisztábbnak ítélt alapanyag listájáról ebben a cikkben írtunk, most pedig összegyűjtöttük, melyek a legszennyezettebb zöldségek, gyümölcsök az amerikai mintán alapuló kutatás szerint.

Piszkos 12: ezeken a zöldségeken, gyümölcsökön van a legtöbb vegyszermaradvány

Fotó:

Vegyszermaradvány a zöldségeken és gyümölcsökön, avagy az idei Piszkos 12

Az EWG a vizsgálatot Amerikában árusított, nem bio zöldségeken és gyümölcsökön végezte. Kutatásuk eredményeként azt állítják, a 2025-ös évben alábbi 12 élelmiszeren található a legtöbb, legkárosabb vegyszermaradvány:

spenót eper fodros kel szőlő őszibarack cseresznye nektarin körte alma szeder áfonya krumpli

A lista némileg eltér a tavalyitól, hiszen azon szerepelt a zöldbab és a kaliforniai paprika. Ugyanakkor „új szereplő” az idei felsorolásban a krumpli és a szeder. Utóbbi esetében a vegyszermaradvány, aminek jelenléte miatt becsúszhatott a listára, olyan anyag, aminek használata az EU-ban nem engedélyezett.

Miért fontos mindez?

Kutatások bizonyítják, hogy a vegyszermaradványok az emberi szervezet számára kis mennyiségben is károsak, többek között azért, mert a hormonrendszerünk működését befolyásolják. Kapcsolatba hozhatók a koraszüléssel, a szív megbetegedéseivel és a daganatos betegségekkel is. A veszélyeknek leginkább a gyerekek vannak kitéve, fejlődő szervezetükben kisebb mennyiségű káros anyag is gondokat okozhat.

A veszély már a méhben utoléri a legkisebbeket: „a terhesség alatti növényvédő szereknek való kitettség növelheti a születési rendellenességek kockázatát, befolyásolhatja a baba születési súlyát és a magzati halálozás kockázatával is kapcsolatba hozható” – olvasható az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (American Academy of Pediatrics (AAP)) állásfoglalásában.

A Piszkos 12 listáját eredményező vizsgálat vezetői ugyanakkor kiemelik: senkit nem tántorítanának el semmilyen zöldség, gyümölcs fogyasztásától. Mindenféle egészséges alapanyagnak helye lehet az étkezésünkben, a fenti lista tehát nem tiltás, inkább iránymutatás: jó, ha azokból az élelmiszerekből, amelyek jellemzően szennyezettek, inkább a bio változatot választjuk.