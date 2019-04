Ezt nassolja, ha mindenképpen nassolni kell!

Amikor leülünk a tévé elé vagy a munkahelyükön az íróasztalhoz, esetleg utazunk, gyakran azonnal valami nassolnivalóért nyúlunk. Előkerül a chips, a csoki, a cukorka, és még ki tudja, micsoda. Aztán csodálkozunk, hogy néhány hét múlva kezd szoros lenni a nadrág, a szoknya, pillanatok alatt csúsznak fel a plusz kilók. Szerencsére a kóros nassolók gondjaira is van megoldás. Lássuk!

Az, hogy valaki háromnál többször eszik egy nap, egyáltalán nem, baj, éppen ellenkezőleg! A legtöbb szakértő szerint a napi ötszöri étkezés a legideálisabb az egészséges táplálkozáshoz. Az sem probléma, ha az uzsonna vagy a tízórai csak egy marék dió vagy akár egy-két kocka csoki.

Ha betervezzük az étkezésünkbe a nassolást, mondjuk tízórai gyanánt, és jó minőségű élelmiszert választunk, és persze a mennyiséget sem visszük túlzásba, az amúgy „bűnlistán" lévő ételek is nyugodtan fogyaszthatók.

A nassolás azonban más, jellemzően nem étkezés helyett, hanem mellette történik. Például este, amikor lezárult egy stresszes nap, amikor nyugalom van, amikor már jóllaktunk. Ugyanilyen helyzet adódhat munka közben, vagy amikor épp stresszesek vagyunk. Ilyenkor úgy érezzük, jól esne még valami rágcsálnivaló. Egy kis édes vagy sós. Csak az élvezet kedvéért. Ám ennek hosszú távon elhízás lesz a vége.

Felmerül persze a kérdés, hogy minden sós nassolnivaló egészségtelen-e? A válasz: nem. Számtalan egészséges nassolnivalóval is találkozhatunk a boltok polcain, amelyek ideális választást jelentenek egy délelőtti vagy délutáni falatozáshoz. Ilyenek többek között

a puffasztott rizs- és búzaszeletek (natúr, szezámmagos, rostos termékek kiválóak, a sózottakat ezeknél is érdemes kerülni), a kölesgolyók (elsősorban ízesítés nélküli), a natúr kukoricagolyók, a rozstallér, a tönkölybúzás, teljes kiőrlésű, sózás nélküli ropik, a natúr olajos magvak (mértékkel), a cukormentes, teljes kiőrlésű gabonából készült, vagy korpás kekszek.

Persze számtalan más lehetőség is van a nassolásra, ezeknél egészségesebb is. A legjobb megoldás, ha a csokoládét vagy popcornt követelő szervezetét egy kicsit becsapja, és az üres szénhidrátok és kristálycukor helyett zöldséget, mondjuk egy adag friss zöldborsót ropogtat el.

Az apró golyócskákat ugyanúgy szemenként eszegetheti, mint a bonbont, a pattogatott kukoricát vagy éppen a sós mogyorót, ami azért fontos, mert az agya valószínűleg nemcsak az ízeket és a pluszkalóriákat társította a tévézéshez, hanem magát a mozdulatot is, hasonlóan, mint a dohányosoknál. A borsóval azonban nemcsak a berögzült mozdulat utáni kényszerének adhat teret, de az édesség iránti vágyát is kielégítheti anélkül, hogy veszélybe sodorná a fogyást.

Egyre divatosabbak és finomak is a zöldségchipsek, amik a sós, bolti burgonyachips legjobb alternatívái.

Lehet egyébként boltban is kapni ilyet, ha nem akarunk sütögetni, viszont ha spórolnánk, és biztosan finomat akarunk enni, érdemes otthon elkészíteni. Segítünk egy recepttel!

Másfél-két milliméteres szeletekre gyalulja le (vagy készítse aprítógépben) a zöldségeket. Ezután tegye bele a felkarikázott zöldségeket egy tál olíva- vagy kókuszolajba, esetleg repceolajba, forgassa meg alaposan, hogy mindenütt érje őket a zsiradék. Ezután egyenként helyezze el őket a sütőpapírral leborított rácson, és vigyázzon, hogy egyáltalán ne érjenek egymáshoz! A sózást és egyéb fűszerezést a sütés után végezze el, mert levet ereszthetnek a zöldségek, és eláznak.

Kb. 35 percen át érdemes a zöldségeket sütni, 150 fokra előmelegített sütőben, de a legjobb folyamatosan nézegetni őket.

Az alábbi zöldségek a legjobbak chipsnek: batáta, cékla, csicsóka, paszternák, sárgarépa, zeller.

Mondanunk sem kell, zöldségeket persze nyersen is ehetünk. Répát, zellerszárat, céklát, salátát, uborkát például, ha hosszúkás hasábra vágunk, olyanok lesznek, mint egy-egy sós pálcika (grissini), csak sokkal egészségesebbek. Aztán ezeket szószokba is mártogathatjuk, persze figyelni kell, hogy azok se legyenek egészségtelenek, például cukrosak.

Rághatunk nassolás közben gyümölcsöket is, ebben sincs nagy újdonság. De lássunk most egy igazán finom gyümölcssalátát, hátha annak is meghozza a kedvét az egészséges nassoláshoz, aki egyébként magában nem enne gyümölcsöt.

Tavaszi gyümölcssaláta:

A már kapható gyümölcsökből igazán fantasztikus gyümölcssalátát dobhatunk össze. Nagyon gyorsan elkészül, és bár csak gyümölcs és joghurt van benne, mégis laktató.

Hozzávalók 2 személyre:

2 banán

1 alma

30 dkg eper

150 ml natúr joghurt

2 ek méz

1 tk vanília aroma

Elkészítés: A gyümölcsöket vágjuk apró darabokra, és tegyük egy tálba. A mézet és a vanília aromát keverjük bele a joghurtba, majd ezzel az öntettel locsoljuk meg a gyümölcsöket. És kész is!

Ha ilyen nassokat fogyasztunk, garantáltan nem lesz bűntudatunk, magas rost-, alacsony kalória és sótartalmuknak köszönhetően máris tettünk egy keveset egészségünk megőrzése érdekében. Ugyanakkor az egészséges rágcsálnivalók esetében sem szabad túlzásokba esni, ne tömjük velük degeszre magunkat.